Decenas de inmuebles, cuentas corrientes y vehículos: todas las propiedades de los dueños de la mina de Cerredo rastreados por la Guardia Civil

La familia del empresario minero Jesús Rodríguez Morán, quien, según la Guardia Civil, ejercía “de facto” como responsable de las empresas que explotaban la mina de Cerredo (donde el pasado 31 de marzo fallecieron cinco mineros cuando presuntamente extraían carbón de manera ilegal), tiene un patrimonio que supera los 3 millones de euros. Así consta en el informe elaborado por la Guardia Civil a fin de garantizar un embargo suficiente de saldos bancarios y propiedades, para que las familias de los fallecidos en el accidente cobren las esperadas indemnizaciones.

En un exhaustivo análisis, los agentes exploran todos los bienes registrados a nombre de los imputados por el accidente o de sus empresas, así como sus cuentas bancarias, las de sus empresas, y también los vehículos a su nombre o de las firmas que administraban.

La jueza de Cangas del Narcea, que instruye la investigación penal por el accidente de Cerredo, atribuye al empresario Jesús Rodríguez Morán (Chus Mirantes), a su hijo Adrián Rodríguez (administrador de Blue Solving), a su mujer, Ana María Rodríguez (administradora de Combayl) y al ingeniero de la explotación, José Antonio Fernández Casillas, la responsabilidad de cinco homicidios por imprudencia, cuatro delitos de lesiones y un delito por quebrantar los derechos de los trabajadores.

El documento policial analiza, uno a uno, los patrimonios de los investigados.

Adrián Rodríguez, titular de Blue Solving

Adrián Rodríguez, de 23 años e hijo de Jesús Rodríguez Morán, era el administrador único de Blue Solving, la sociedad titular de la explotación de Cerredo. A nombre de Blue Solving solo constan dos cuentas corrientes con saldos de 2.121 euros y 448,64 euros, respectivamente.

Sin embargo, los agentes sí han detectado bienes inmuebles con registro catastral vinculados a Adrián Rodríguez que suman un valor de 1.255.214,63 euros.

Se trata de los relativos a la sociedad Queounuros, que la Guardia Civil relaciona con Adrián Rodríguez, ya que figura como administrador único. Tiene 34 inmuebles registrados, cuyo valor catastral asciende a 1.252.317,30 euros. Es una sociedad inmobiliaria que la familia de Rodríguez Morán utilizaba para negocios, algunos de ellos vinculados al alquiler turístico. Además, constan inmuebles de Carbones La Vega por valor catastral de 2.897,33 euros.

En el análisis de las cuentas bancarias relacionadas con Adrián Rodríguez, la Guardia Civil suma 16 cuentas bancarias con 37.676,58 euros, y añade 3.704,44 euros a nombre de Contratas y Alquileres Adro, y 2.133,30 euros de Carbones de la Vega.

También se incorporan al listado 27 bienes muebles (vehículos y maquinaria), principalmente de titularidad de Carbones de La Vega.

Jesús Rodríguez Morán, el responsable “de facto”

El empresario Jesús Rodríguez Morán, conocido como Chus Mirantes, a quien la Guardia Civil considera el responsable encubierto de las empresas que explotaban la mina de Cerredo, tiene un saldo en sus cuentas bancarias que asciende a 313.743,12 euros, según el informe patrimonial efectuado por la Guardia Civil. Además, constan registradas a su nombre o a empresas directamente vinculadas a él propiedades con un valor catastral de 711.994,28 euros.

Por tanto, los agentes atribuyen a Chus Mirantes un patrimonio que ascendería a algo más de un millón de euros (1.025.737,40 euros).

Todo este patrimonio procedería de los bienes adscritos a las sociedades Tajus Minerals (en la que ejerce como consejero y vicesecretario), Asturiana de Comercio, Construcción y Mantenimiento (como administrador único), Cristal Mining Coal (administrador único), Carbones de La Vega (administrador único) y Emergicar, en calidad de socio.

Asociados principalmente a Asturiana de Comercio y Carbones de La Vega constan en el catastro un total de 11 registros, por valores que van desde 18,19 euros hasta 611.121,87 euros. No existe ninguna propiedad catastral a nombre directo del empresario. En total, la Guardia Civil asocia a Rodríguez Morán inmuebles a través de sus sociedades por un valor total de 711.894,28 euros.

Los investigadores encontraron 34 cuentas bancarias a nombre de Jesús Rodríguez Morán, además de cuatro de Asturiana de Comercio, otras cuatro de Carbones La Vega, una a nombre de Cristal Mining, 16 en las que también consta como titular Emergicar y otras tres vinculadas a Tajus Minerals. Se trata, en muchos casos, de la misma cuenta, aunque con doble titularidad.

Respecto a los bienes muebles, se suman 30 vehículos, relacionados con su familia o con las empresas Emergicar y Carbones de La Vega.

Ana María Rodríguez, titular de Combayl

En cuanto a Ana María Rodríguez García, la Guardia Civil centró su búsqueda en las cuentas y bienes relacionados con ella directamente o con la empresa Combustibles Asturiana y Leonesa (Combayl). Para ello se identificaron inmuebles a nombre de la propia mujer de Rodríguez Morán o de Combayl por valor catastral de 673.299,72 euros.

Respecto a los saldos bancarios, se exploraron 17 cuentas corrientes a nombre de Ana María Rodríguez y otras nueve también vinculadas a Combayl. En total, los saldos (una de ellas con números negativos de 160.000 euros) ascienden a 167.225,24 euros.

Se identifican también cuatro vehículos a nombre de Ana María Rodríguez y 18 adscritos a Combayl.

José Antonio Fernández Casillas, el ingeniero de la mina

El último patrimonio investigado es el del ingeniero de la explotación, José Antonio Fernández Casillas. La Guardia Civil destaca que es administrador solidario de una empresa de transportes, además de administrador único de una empresa vinculada a la actividad agrícola, forestal y ganadera.

Sus bienes en el registro catastral ascienden a 446.884,89 euros, tanto vinculados a la empresa de transportes como a la ganadera o a su nombre (uno de ellos con derecho del 50%).

Respecto a las cuentas bancarias, se vinculan directamente a Fernández Casillas saldos de 38.514,18 euros, más 8.266,6 euros procedentes de la empresa vinculada a actividades ganaderas y 2.669,82 euros relacionados con la empresa de transporte.

También se han detectado cuatro vehículos: de uno de ellos es titular el ingeniero facultativo de la mina y de los otros tres lo es la sociedad de transportes.