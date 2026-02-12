Emergencias insta a los asturianos a llevar en el coche ropa de abrigo y cargador para el móvil ante la llegada de la borrasca "Oriana"

Ante las alertas activadas en Asturias por la llegada de la borrasca "Oriana", Emergencias ha pedido a la población llevar en el coche ropa de abrigo y cargador para el móvil. El 112 pide evitar viajar en coche, dadas las previsiones de fuertes nevadas en la Cordillera y los Picos, pero en el caso de ser imprescindible insta a revisar frenos, el líquido anticongelante y neumáticos, y llevar el depósito siempre lleno, ropa de abrigo y cargador para el teléfono.

De igual forma, Emergencia pide "alejarse de playas, paseos marítimos, espigones y otros lugares que puedan ser afectados por fuerte oleaje, debido a los fuertes vientos". Según datos de la AEMET, este jueves se ha registrado en Cabo Busto una racha de 118 kilómetros por hora, que es la más alta de la región. El miércoles en el mismo punto se registró una superior, de 141 kilómetros por hora.

"No te acerques a zonas afectadas por los fuertes vientos. Cuidado con realizar selfies en zonas peligrosas. No salgas a navegar y comprueba el amarre de la embarcación", pide el 112 de Asturias.

Todas las alertas activadas

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha puesto en alerta a toda la región, este viernes y el sábado, por lluvias generalizadas (que en la costa podrán ir acompañadas de tormentas), fuertes rachas de viento, intenso oleaje y nieve a partir de los 600 metros. La causante: otra borrasca de alto impacto, la última, según esperan los meteorólogos, de la larga lista de frentes que ha sacudido a este invierno. Se llama "Oriana" y llega solo unas horas después del impacto en el Principado de la borrasca "Nils", que está generando un gran vendaval.

En concreto, la alerta triple de la Agencia Estatal de Meteorología comenzará a las 08.00 horas del viernes. Hay avisos naranjas (riesgo importante) por oleaje en todo el litoral y por nevadas en la Cordillera y los Picos de Europa. Asimismo, la alerta será amarilla por nieve en el Suroccidente y por viento en la Cordillera. La cota de nieve descenderá hasta los 600-700 metros el sábado. Las alertas durante esta jornada terminarán a las 17.00 horas.