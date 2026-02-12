Fallece Manuel Cuesta, exjefe de sección de Fotomecánica de LA NUEVA ESPAÑA
El funeral tendrá lugar este viernes en la basílica de San Juan El Real, a las 16.30 horas, y posteriormente será enterrado en Candás
Manuel Cuesta González, antiguo jefe de la sección de Fotomecánica de LA NUEVA ESPAÑA, falleció este jueves a los 81 años de edad. A este periódico estuvo ligado hasta 1999 y sus hijos todavía recuerdan cuando le traían el bocadillo los días que le tocaba hacer turno de noches.
“A mis hermanos mayores se los llevaba con é cuando había que meter suplementos en el periódico”, cuenta una de sus hijas. Además de trabajar en el periódico, Cuesta ayudaba a su mujer, Remedios Castañón, 'Cuqui', con la empresa familiar, Sericrom, que estuvo en activo hasta el fallecimiento de esta en 2014 con 70 años.
El matrimonio tenía cuatro hijos, Manuel Pablo, Marta María, Noelia y Laura. “Era muy activo, estaba todo el día moviéndose y era muy sociable. Le gustaba mucho estar con gente”, destaca Noelia.
El funeral celebrará este viernes, a las 16.30 horas, en la basílica de San Juan El Real, para posteriormente ser enterrado en el cementerio de Candás. Todos cuantos hacemos LA NUEVA ESPAÑA nos sumamos al dolor de la familia.
