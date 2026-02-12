El Gobierno moviliza a cocineros de toda España (ninguno de Asturias) en su campaña para prohibir que se pesque angula

El Gobierno de España "calienta" la próxima reunión del Comité de Flora y Fauna, el martes 17 de febrero, donde están representadas las comunidades autónomas y donde prevé plantear la necesidad de prohibir la pesca de la angula ante su mal estado. Este mismo jueves el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico de Sara Aagesen ha presentado una campaña para intentar nuevamente declarar la anguila especie "en peligro de extinción", una iniciativa a la que se han adherido varios cocineros españoles de la alta cocina. No hay ninguno asturiano, donde la veda de la angula no genera muchas simpatías, ni entre los que están a los fogones -entre los que hay división de opiniones-, ni entre los que la pescan. Y mucho menos en el Gobierno del Principado, donde ya han avanzado que se opondrán a prohibir la pesquería.

De los científicos a los cocineros

Pero en el MITECO no desisten. En un vídeo la también vicepresidencia tercera Aagesen explica que la pesca para el consumo "está llevando a la anguila a la extinción". Y añade: "Es una medida respaldada por científicos, asociaciones, e incluso representantes de la alta cocina española". Así las cosas, en el vídeo aparecen los chefs Andoni Luis Aduriz, Ángel León, Maca de Castro, Joan Roca, Diego Guerrero, Yolanda León, Jesús Sánchez, María Gómez, Isabel Álvarez y Beatriz Sotelo, que con su presencia apoyan la iniciativa.

Una embarcación, faenando angula, en la desembocadura del Nalón, en la campaña 2023/2024. / MIKI LOPEZ

La campaña se publica una días antes de la próxima reunión del Comité de Flora y Fauna. El MITECO quiere aprobar la declaración de la anguila en peligro de extinción (así se vedaría la pesca de su alevín, la angula) e incorporarla al Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Lesrpe).

Ciclo

Aagesen se emplea a fondo y en el vídeo explica el proceso reproductivo de la anguila, que nacen en el Mar de los Sargazos, en el océano Atlántico, a 6.000 kilómetros, desde donde empiezan una "travesía épica" de un año hasta llegar a suelo europeo, "donde se transforman en angulas iniciando el camino hacia los ríos, y donde crecerán durante años hasta convertirse en anguilas". Según la ciencia, dice Aaegesen, la especie se encuentra en "peligro crítico y fuera de los límites biológicos de seguridad". A las costas europeas llega "menos del 10 % de ejemplares que llegaban hace apenas unas décadas".

La situación es "sencillamente insostenible". Por ello, asegura, "es necesario declarar la anguila en peligro de extinción".

En Asturias, la pesca de la angula cuenta con gran tradición y arraigo, sobre todo en la bocana del Nalón, uno de los principales enclaves para su pesca. De hecho, en Soto del Barco ya tienen todo listo para celebrar el Festival de la Angula, un certamen gastronómico que figura entre los más antiguos de España. Será a finales de febrero.

La expectación ante la reunión del martes es máxima. No obstante, el Gobierno central deberá tener el visto bueno de todas las comunidades autónomas, ya que la pesca de angula se realiza en aguas interiores y continentales y, por tanto, su regulación depende de los Gobiernos regionales.