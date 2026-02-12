Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El grupo Tejidos El Mundo compra Lavados Industriales Asturianos, con una planta en Mieres

La compañía fundada en 1903 refuerza sus servicios al sector turístico y a la hostelería

Lavandería que ha adquirido Tejidos El Mundo en Mieres

Pablo Castaño

Pablo Castaño

Oviedo

Tejidos El Mundo, compañía asturiana de quinta generación fundada en 1903 y con presencia en Oviedo, Gijón, Siero y Llanera, ha cerrado la adquisición del 100% de Lavados Industriales Asturianos, con sede en Mieres. Esta última sociedad ostenta la condición de centro especial de empleo y tiene 21 trabajadores, el 95% con alguna discapacidad, que se sumarán a los 41 de Tejidos El Mundo.

La operación se enmarca en una estrategia d Tejidos El Mundo para ampliar sus servicios vinculados al textil profesional. En 2024, el grupo ya había adquirido Lavandería López y Duarte y con Lavados Industriales Asturianos ampliará su capacidad para atender a clientes de hotelería, alojamientos turísticos, restauración y geriatría en el Principado.

"Esta operación es estratégica para consolidar nuestra posición en servicios al sector turístico y de restauración en Asturias. Además, integramos una compañía con un propósito social admirable, y lo haremos preservando su identidad" señaló Jorge Delgado Alonso, de Tejidos El Mundo.

