El grupo Tejidos El Mundo compra Lavados Industriales Asturianos, con una planta en Mieres

Tejidos El Mundo, compañía asturiana de quinta generación fundada en 1903 y con presencia en Oviedo, Gijón, Siero y Llanera, ha cerrado la adquisición del 100% de Lavados Industriales Asturianos, con sede en Mieres. Esta última sociedad ostenta la condición de centro especial de empleo y tiene 21 trabajadores, el 95% con alguna discapacidad, que se sumarán a los 41 de Tejidos El Mundo.

La operación se enmarca en una estrategia d Tejidos El Mundo para ampliar sus servicios vinculados al textil profesional. En 2024, el grupo ya había adquirido Lavandería López y Duarte y con Lavados Industriales Asturianos ampliará su capacidad para atender a clientes de hotelería, alojamientos turísticos, restauración y geriatría en el Principado.

Noticias relacionadas

"Esta operación es estratégica para consolidar nuestra posición en servicios al sector turístico y de restauración en Asturias. Además, integramos una compañía con un propósito social admirable, y lo haremos preservando su identidad" señaló Jorge Delgado Alonso, de Tejidos El Mundo.