Herido un montañero de 65 años al caer por un pedrero desde ocho metros mientras hacía una ruta en Proaza

El Grupo de Recate de Bomberos de Asturias a bordo del helicóptero medicalizado del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) ha trasladado al Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), en Oviedo, a un varón de 65 años que resultó herido cuando realizaba una ruta de montaña por la Sierra de Caranga, en Proaza.

Según los datos facilitados por el Servicio de Atención Médica Urgente (SAMU) el herido presentaba, a expensas de más pruebas y hasta nueva valoración médica, politrauma de pronóstico reservado.

Fue atendido en el lugar del incidente por el médico-rescatador y evacuado al helicóptero en camilla, inmovilizado con collarín y colchón de vacío, mediante una operación de grúa.

El Centro de Coordinación de Emergencias del 112 Asturias recibió el aviso a las 10.32 horas. En la llamada indicaban que era un grupo de cinco personas y una de ellas se había caído, unos ocho metros, por un pedrero y había resultado herida. Al lugar no había acceso rodado.

La Sala 112 del SEPA movilizó el helicóptero medicalizado del organismo autónomo con el equipo de rescate y pasó el aviso al SAMU.

A las 12.00 horas los rescatadores comunicaron que en cinco minutos llegarían con el herido al centro hospitalario. Finalizada la intervención regresaron a su base en La Morgal a las 12.25 horas.

Como marca el protocolo el incidente se puso en conocimiento de la Guardia Civil.