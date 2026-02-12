Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Herido un montañero de 65 años al caer por un pedrero desde ocho metros mientras hacía una ruta en Proaza

El hombre, que iba con un grupo de cuatro personas, fue evacuado al HUCA con politrauma de pronóstico reservado

El helicóptero del Gurpo de Rescate del SEPA.

El helicóptero del Gurpo de Rescate del SEPA. / SEPA

Luis Ángel Vega

Luis Ángel Vega

Oviedo

El Grupo de Recate de Bomberos de Asturias a bordo del helicóptero medicalizado del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) ha trasladado al Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), en Oviedo, a un varón de 65 años que resultó herido cuando realizaba una ruta de montaña por la Sierra de Caranga, en Proaza.

Según los datos facilitados por el Servicio de Atención Médica Urgente (SAMU) el herido presentaba, a expensas de más pruebas y hasta nueva valoración médica, politrauma de pronóstico reservado.

Fue atendido en el lugar del incidente por el médico-rescatador y evacuado al helicóptero en camilla, inmovilizado con collarín y colchón de vacío, mediante una operación de grúa.

El Centro de Coordinación de Emergencias del 112 Asturias recibió el aviso a las 10.32 horas. En la llamada indicaban que era un grupo de cinco personas y una de ellas se había caído, unos ocho metros, por un pedrero y había resultado herida. Al lugar no había acceso rodado.

La Sala 112 del SEPA movilizó el helicóptero medicalizado del organismo autónomo con el equipo de rescate y pasó el aviso al SAMU.

A las 12.00 horas los rescatadores comunicaron que en cinco minutos llegarían con el herido al centro hospitalario. Finalizada la intervención regresaron a su base en La Morgal a las 12.25 horas.

Como marca el protocolo el incidente se puso en conocimiento de la Guardia Civil.

Publicadas en el BOPA las 13 primeras convocatorias de puestos directivos de las áreas de salud de Asturias

¿Qué pasó con la crisis del Gordo de Villamanín (con afectados asturianos)? El porcentaje de premiados que ha registrado su papeleta y ninguna denuncia (por ahora)

Herido un montañero de 65 años al caer por un pedrero desde ocho metros mientras hacía una ruta en Proaza

Había objetos prohibidos en el interior de la mina de Cerredo: "móviles y mecheros" prueban la falta de vigilancia en la explotación donde murieron cinco mineros

Emergencias insta a los asturianos a llevar en el coche ropa de abrigo y cargador para el móvil ante la llegada de la borrasca "Oriana"

La Izquierda Sindical Asturiana y SUATEA atacan la implantación de universidades privadas en Asturias: "Quitarán recursos públicos en virtud de sus empresas"

La revelación de un minero de Cerredo, donde hubo cinco muertos: "A los inspectores les tapaban la boca llevándoles a comer para que dijesen que todo estaba correcto"

"Extracción ilegal, sin control y sin equipos de seguridad": las duras conclusiones de la Guardia Civil tras el accidente de Cerredo donde murieron cinco mineros
