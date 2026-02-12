El HUCA y Cabueñes incorporan el láser azul en otorrinolarinología para patologías benignas de laringe sin pasar por el quirófano
La nueva tecnología, aplicada ya a más de 25 pacientes, evita el paso por quirófano para intervenciones menores como la eliminación de pólipos, papilomas o tumores
Nueva tecnología para las patologías benignas de laringe. El Servicio de Salud del Principado (Sespa) ha adquirido equipos de láser azul, una tecnología avanzada que ofrece alta precisión en cirugías de laringe, destinados a los servicios de Otorrinolaringología del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) y del Hospital Universitario de Cabueñes (CAHU).
El láser azul evita el paso por quirófano de pacientes programados para intervenciones menores como la eliminación de pólipos, papilomas o tumores benignos, es decir, patologías benignas de laringe que con esta herramienta pueden abordarse directamente en la consulta. Este innovador procedimiento implica menos riesgos y acorta los tiempos de espera.
Esta técnica comenzó a utilizarse en Europa en la década pasada y su implantación en España todavía es escasa, aunque va en aumento. Inicialmente, se aplicaba en Odontología, pero se adapta muy bien a varias de las patologías que se tratan en Otorrinolaringología, por lo que su uso en esta especialidad está creciendo. Hasta ahora, se ha aplicado en 14 intervenciones en el Hospital de Cabueñes y al menos en una decena en el HUCA.
Intervenciones más rápidas y sin sedación
La luz del láser es absorbida preferentemente por tejidos con pigmentos rojizos y el sistema permite programar distintos parámetros en función de la lesión que se pretende eliminar. De este modo, es posible atajar lesiones benignas de laringe sin sedación, sin anestesia general ni intubación. De este modo, aumenta la calidad asistencial, dado que la aplicación de la anestesia local minimiza los riesgos para pacientes.
Además, los tiempos de intervención se acortan significativamente, dado que se suprimen los procesos de pre y postoperatorio, lo que también redunda en una reducción de las listas de espera para estas patologías. El proceso de cicatrización también es menor, dada la precisión de la técnica y el menor daño a los tejidos sanos.
