Huerga (PSOE) cree que el PP asturiano intenta tapar su "debilidad interna" hablando de la FSA: "El supuesto liderazgo de Queipo no se lo creen ni en su casa"

El secretario de Organización de los socialistas asturianos aprecia "nerviosismo" en el principal partido de la oposición en el Principado

Luis Ramón Fernández Huerga.

Luis Ramón Fernández Huerga. / Efe

Pablo Tuñón

Pablo Tuñón

Réplica de la Federación Socialista Asturiana (FSA) a las palabras de Álvaro Queipo, presidente del PP de Asturias, satirizando los movimientos en la izquierda y en el PSOE asturiano, donde ve "descomposición". El secretario de Organización de la FSA, Luis Ramón Fernández Huerga, ha señalado que Queipo “yerra el tiro, quizá porque está demasiado nervioso” y contraataca señalando la existencia de "debilidad interna" en las filas de los populares asturianos.

“Quien siega la yerba bajo los pies del señor Queipo está en su entorno, entre los suyos. No en el PSOE”, remarca Huerga. Bajo su punto de vista, las palabras de Queipo, que ironizó sobre los movimientos del alcalde de Siero para presentar una candidatura propia, dejan entrever su “profundo nerviosismo, ya que su supuesto liderazgo no se lo creen ni en su casa”.

Huerga emplaza a Queipo y al PP de Asturias a preocuparse de sus problemas, “que son muchos”, en lugar de intentar ocultarlos atacando a otros. “Si Queipo, como cada vez resulta más evidente, es incapaz de proponer una alternativa sólida, que no nos eche la culpa a nosotros y que se fije en quienes le rodean”, sentenció el socialista.

Por otro lado, para Huerga resulta sorprendente “la desmemoria, o quizá sea mejor decir la mentira permanente en la que vive instalado Queipo”, cuando sostiene que la mejor forma de evitar que Vox llegue al gobierno es permitir que gobierne la lista más votada. “Quizá sea conveniente recordarle que su partido pactó con Vox en Gijón para evitar que gobernase quien había ganado las elecciones, que fue el PSOE”, indica.

