La revelación de un minero de Cerredo, donde hubo cinco muertos: "A los inspectores les tapaban la boca llevándoles a comer para que dijesen que todo estaba correcto"

Las declaraciones de los supervivientes del accidente minero de Cerredo, en el que el pasado 31 de marzo de 2025 fallecieron cinco trabajadores, constatan la voluntad de ocultar las labores que se desarrollaban en la explotación para realizar la extracción ilegal de carbón, para la que la empresa Blue Solving no tenía permiso. Además, refieren que recibían el preaviso de las inspecciones y que el empresario Jesús Rodríguez Morán (conocido como Chus Mirantes) y su hijo, Adrián Rodríguez, administrador de Blue Solving, visitaban a menudo la explotación.

Así, en el atestado de la Guardia Civil que ha servido para detectar las posibles responsabilidades penales en el accidente, uno de los testigos interrogados por la Guardia Civil refiere cómo se procedía. Este ayudante minero de la explotación declara que desde que él entró a trabajar "no se realizó ningún simulacro".

Sí señala que "en alguna ocasión" vio a "los de inspección de minas", que entraban en el tercer piso de la mina de Cerredo "con el ingeniero de la mina, y supervisaban los trabajos que estaban realizando".

Una inspección preavisada el día antes

Esta declaración se tomó el 16 de abril de 2025, es decir, quince días después del accidente mortal. Y es entonces cuando el testigo señala que "la última vez" que vio a los inspectores de minas "sería hace unos seis meses aproximadamente". Apunta que ya "justo el día anterior", fueron avisados "de que iban a realizarles una inspección, revisando la zona de la capa María, de la derecha de la galería".

El testigo recuerda cómo se desarrolló aquella visita: "Entraron al interior de la mina dos inspectores, junto con Jose (Rodríguez Casillas), Adrián (Rodríguez) y su padre Jesús (Rodríguez Morán)". Indicó además que "el tiempo que estuvieron en la mina no llegó ni a media hora, y no los volvieron a ver". La declaración recogida en el informe añade que "siempre que venían estaba todo bien". Y añade que "los jefes de la mina", en referencia a Adrián Rodríguez y Jesús Rodríguez Morán, "les tapan la boca, llevándoles a comer para que dijesen que todo estaba correcto".

Otro testigo afirma que dos meses antes del accidente el propio Jesús Rodríguez Morán entró en la mina, junto a su hijo, "una chica y tres hombres", los cuales estuvieron "viendo la mina" y cree el testigo que "grabando vídeo o haciendo fotografías".