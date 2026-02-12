La inversión de 60 millones en Navia que Ence ha puesto sobre la mesa para aprobar el ERE y que de momento no logra desconvocar la huelga indefinida

Ence puso ayer sobre la mesa de la comisión negociadora del expediente de regulación (ERE) de la factoría de Navia la posibilidad de instalar en Asturias una planta de celulosa moldeada para envases, una "iniciativa industrial de alto valor añadido que permitiría generar nuevas oportunidades de empleo y reforzar el futuro de la biofábrica de Navia y su entorno", señaló la compañía. Fuentes de la mesa de negociación del ERE precisaron que la inversión alcanzaría los 60 millones y que la planta podría generar entre 80 y 90 empleos cuando esté a pleno rendimiento.

Ence planteó ayer esa inversión como "una vía real y tangible" que facilitaría "recolocaciones en una nueva línea de actividad" en un momento en el que la compañía pretende recortar el empleo en las actividades tradicionales de la planta de celulosa y energía de Navia e introducir automatizaciones para acabar con las pérdidas económicas de los últimos cuatro trimestres. En su propuesta inicial, el ERE afectaba a 96 trabajadores, pero en la reunión de ayer, la quinta de la negociación, redujo la cifra a 89.

Fuentes sindicales apuntaron que un total de 40 trabajadores afectados por el ERE podrían ser recolocados, manteniendo sus condiciones laborales, en la nueva planta de envases, que podría estar en marcha en un plazo de dos años. Los otros 49 afectados por el ERE saldrían de la empresa vía prejubilaciones o salidas voluntarias. Sin embargo, los trabajadores en edad de prejubilación en la planta de Navia son una treintena y los sindicatos dudan que haya salidas voluntarias, por lo que temen despidos. Por ello, reclamarán una solución para esos 19 trabajadores que ni serán recolocados en la nueva planta ni podrán acogerse a prejubilaciones. El próximo lunes habrá una nueva reunión de la mesa negociadora del ERE y los sindicatos mantienen, de momento, la convocatoria de huelga indefinida en la fábrica de Navia a partir de mañana.

La celulosa moldeada es una solución orientada a la producción de envases renovables y sostenibles a partir de fibra, en un contexto de creciente demanda de alternativas al plástico. "Se trata de un negocio emergente, alineado con las tendencias regulatorias europeas y con el avance hacia modelos de economía circular, que abre nuevas oportunidades industriales para Asturias", señalaron fuentes de Ence. La compañía maneja este proyecto desde hace tiempo e incluso realizó tramitaciones administrativas previas para implantarlo en Asturias, pero no había una decisión tomada y otros territorios pugnaban por la inversión. El sindicato SOMA-FITAG-UGT, en el contexto de la negociación del ERE, reclamó esa inversión para Navia y el consejero de Ciencia, Industria y Empleo del Principado, Borja Sánchez, respaldó el pasado lunes esa petición y durante los últimos días mantuvo contactos con la empresa en ese sentido.

Fuentes de Ence destacaron ayer el clima de entendimiento con el Gobierno regional y señalaron que la "posible implantación de ese proyecto en Navia no solo permitiría mitigar el impacto laboral del proceso en curso (en referencia al ERE), sino que supondría una apuesta estratégica por el desarrollo industrial de la comarca, la generación de empleo estable y la creación de riqueza en el territorio". Ence vincula la inversión al resultado del proceso de negociación del ERE y a la existencia de un entorno de estabilidad y colaboración que garantice la viabilidad de las inversiones industriales a largo plazo. La compañía considera que el clima social e institucional es un factor "determinante".

Fuentes de Ence destacaron ayer que entre 2019 y 2025, la compañía invirtió más de 330 millones de euros en la fábrica de Navia, consolidando su posición como uno de los principales motores industriales del occidente asturiano. Entre esas inversiones destaca la ampliación y mejora de los procesos productivos, el desarrollo de la línea de celulosa fluff dirigida para el sector de artículos higiénicos absorbentes y el proyecto de descarbonización y eficiencia energética.