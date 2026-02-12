IU plantea a Francisco Bastida para el Constitucional
V. M.
Oviedo
IU-Convocatoria por Asturias ha pedido activar la posibilidad de que el parlamento asturiano proponga nombres para ser designados magistrados del Tribunal Constitucional, una opción que tienen las cámaras legislativas autonómicas y que no se había utilizado en el Principado. El portavoz de Convocatoria, Xabel Vegas, afirmó ayer que la coalición hará una propuesta toda vez que se plantea un relevo en el Constitucional. Según las fuentes consultadas, esa propuesta pasaría por el que fuera catedrático de Derecho Constitucional y en la actualidad profesor emérito de la Universidad de Oviedo.
