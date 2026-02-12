La Izquierda Sindical Asturiana y SUATEA atacan la implantación de universidades privadas en Asturias: "Quitarán recursos públicos en virtud de sus empresas"

La Izquierda Sindical Asturiana (ISA) y el sindicato SUATEA ultiman su demanda contra la llegada de las universidades privadas. Así lo anunciaron este jueves aprovechando la presentación del informe "La ofensiva de las universidades privadas en Asturias: herramientas para el debate público", en la que cargaron contra un desembarco que consideran que "quitará recursos públicos en virtud de empresas privadas".

En la presentación estuvieron presentes las delegadas sindicales de ISA, Soraya Calvo y Eva Fernández, y el miembro del secretariado de SUATEA, Manuel Sastre. Los tres coincidieron en la amenaza que supone esta nueva opción de estudios para la red pública. "Es un proceso que ya vimos en Primaria y Secundaria cuando se dotó de recursos públicos a centros privados, creando la red concertada", alertó Sastre.

"Este tipo de centros no dejan de ser empresas privadas que van más allá de lo educativo", subrayó Calvo. "Su instauración ha abierto un debate sobre la calidad de la Universidad de Oviedo", denunció la delegada sindical al tiempo que resaltó la importancia de explicarle bien a las familias a qué se van a enfrentar cuando les toque elegir una Universidad. "No podemos enseñarle a un niño que si su compañero tiene dinero podrá obtener un título", advirtió.

Denuncian, también, la cesión de terrenos públicos para la implantación de centros privados como ocurrió con el Palacio de Camposagrado, donde se ubicarán los estudios de Enfermería del centro adscrito a la Universidad Nebrija. "Esta decisión ha supuesto el desalojo de la Escuela de Arte, un centro público, sin que conste un proceso transparente de evaluación de alternativas ni un consenso real con la comunidad educativa afectada", sostienen. Además, la posibilidad de que los estudiantes de las universidades privadas pudiesen hacer sus prácticas en el sistema sanitario público ha encendido todas sus alarmas: "Tendríamos cuatro centros de Enfermería (dos públicos y dos privados) para un único sistema".

Ambos sindicatos mostraron su preocupación por el futuro de Asturias. "Este es un tema que afecta a toda la ciudadanía", insistieron, echándole la culpa de las carencias que pueda tener la Universidad de Oviedo al presupuesto que se le asigna por parte del Principado. "La investigación básica la siguen haciendo los centros públicos y en eso es en lo que hay que invertir", comentó Fernández.

Criterios de calidad

Tras el nuevo Decreto de Universidades aprobado por el Gobierno central el pasado mes de octubre, los criterios para crear una nueva universidad privada se endurecieron. Para su apertura deben acreditar, entre otros requisitos, un informe satisfactorio por parte de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA). Los sindicatos dudan de estos criterios de calidad. "Cada comunidad autónoma debe tener su propia agencia de evaluación, algo que en Asturias todavía no se ha hecho", advierten.