Este 2026, el 30 de junio, se cumplirán 30 años de la publicación de "El mito de la cultura" de la mano de Prensa Ibérica, el grupo editorial al que pertenece LA NUEVA ESPAÑA, pieza fundamental del materialismo filosófico de Gustavo Bueno, fallecido hace 10 años, en agosto de 2016, en su residencia de Niembro, en Llanes. En 2005, el filósofo riojano presentó "España no es un mito", otra de sus obras clave. En 2013, su edición en chino, después de haber sido traducida a otros idiomas, supuso todo un hito en la internacionalización del sistema filosófico de quien fue el impulsor de la Escuela de Filosofía de Oviedo. Hoy, transcurrido el tiempo, la crítica buenista del concepto de cultura mantiene, e incluso renueva, su potencia, en un contexto global en el que la identidad cultural sirve de categoría política estratégica y lo mismo sucede con "España no es un mito", con su concepto de nación como realidad política objetiva configurada históricamente y su capacidad para sostener narrativas nacionales tan distantes como la china.

De cuestiones como esa se ocupará la Escuela de Filosofía de Oviedo, que dirige Gustavo Bueno Sánchez, en sus próximos Encuentros de Filosofía, que en su 33.ª edición llevan por título "Dialéctica de Imperios & Dialéctica de Estados". Se desarrollarán a lo largo de tres jornadas, los días 27, 28 y 29 de marzo en la sede de la Fundación Gustavo Bueno en Oviedo y el plazo de presentación de ponencias está abierto hasta mañana.

Con Alba Editorial, integrada también en Prensa Ibérica, Gustavo Bueno publicó en 1999 "España frente a Europa".

La traducción de "España no es un mito" al chino evidencia la notoriedad del discurso filosófico y político de Gustavo Bueno y es un buen ejemplo de cómo trasciende fronteras para servir a narrativas nacionales distantes en muchos sentidos.

En su libro, Bueno defiende que España no es una invención caprichosa, sino una realidad histórica y política, entendida como una unidad de destino, ideas que conectan con "el sueño chino", que el presidente Xi Jinping empezó a promover precisamente en 2013 y que sintetiza la visión del Partido Comunista Chino sobre el futuro de aquel país.

Noticias relacionadas

La traducción al chino de "España no es un mito" contribuyó a que una parte de los intelectuales chinos desmitificaran los valores occidentales y los percibieran como estrategias de dominación ideológica.