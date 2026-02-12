Multado con 200 euros por colocar bien la baliza v-16 pero no coger el otro completo de seguridad obligatorio de la guantera: la Guardia Civil vigila el interior de los coches asturianos

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha defendido este miércoles el uso obligatorio de la baliza V16 en todos los vehículos que circulan por las carreteras españolas y el PP ha vinculado esta decisión con un nuevo caso de corrupción relacionado con el PSOE. "El caso balizas será el nuevo 'caso Koldo' del PSOE", ha sostenido la diputada del PP Ana Vázquez, mostrando una baliza V16 con la luz de emergencia encendida desde su escaño en la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados.

La diputada del PP ha reprochado que España sea el único país europeo que impone su uso obligatorio y que el Gobierno no haya regalado este dispositivo si lo que alega es que va a mejorar la seguridad en las carreteras, evitando los atropellos mortales al colocar los triángulos en caso de accidente o un problema mecánico.

"La baliza ha supuesto la última paliza para los españoles", ha continuado Vázquez, aludiendo a problemas como la falta de batería o de visibilidad durante el día o que el Gobierno "de repente" anunciara que no se iban a poner multas en caso de que los conductores no tuvieran una V16 en sus vehículos. En su réplica, Marlaska ha afeado las "falsedades" difundidas por el PP y ha vuelto a defender la V16 como un medio necesario para "salvar vidas". "Tómese en serio la seguridad", ha reclamado Marlaska, equiparando este dispositivo con el carné por puntos, el cinturón de seguridad o bajar la tasa de alcohol al volante.

La V-16 funciona de manera totalmente autónoma gracias una tarjeta SIM integrada, sin necesidad de teléfono móvil ni aplicaciones externas. Las compañías de telecomunicaciones no cobran adicionalmente por este servicio, ya que la normativa garantiza una conectividad mínima de 12 años incluida en el precio del dispositivo.

Dado que en el mercado hay más de 200 modelos disponibles, la DGT invita a la ciudadanía a comprobar a través de su web si la baliza que desea comparar está homologada y certificada. Aún así, incide en que los aparatos tienen que estar certificados por los laboratorios técnicos IDIADA o LCOE, que son los autorizados para ratificar que los modelos cumplen con la normativa exigida para el uso y buen funcionamiento de esta.

Deben llevar la baliza V-16 los turismos, furgonetas, autobuses, vehículos mixtos, camiones y conjuntos de vehículos no especiales, conforme a lo contemplado en el anexo XII del Reglamento General de Vehículos. En el caso de las motocicletas, se recomienda su utilización por razones de seguridad aunque no existe obligación.

Eso sí, lo que también será obligatorio seguir llevando en el coche es el famoso chaleco, ya que de no hacerlo te podrían multar con 200 euros y quitarte 4 puntos del carnet.