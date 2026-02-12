Multado con 500 euros por lo ocurrido al colocar la baliza v-16 en el capó: la norma que obliga a la guardia civil a vigilar los coches asturianos

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha defendido este miércoles el uso obligatorio de la baliza V16 en todos los vehículos que circulan por las carreteras españolas y el PP ha vinculado esta decisión con un nuevo caso de corrupción relacionado con el PSOE. "El caso balizas será el nuevo 'caso Koldo' del PSOE", ha sostenido la diputada del PP Ana Vázquez, mostrando una baliza V16 con la luz de emergencia encendida desde su escaño en la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados.

La diputada del PP ha reprochado que España sea el único país europeo que impone su uso obligatorio y que el Gobierno no haya regalado este dispositivo si lo que alega es que va a mejorar la seguridad en las carreteras, evitando los atropellos mortales al colocar los triángulos en caso de accidente o un problema mecánico.

"La baliza ha supuesto la última paliza para los españoles", ha continuado Vázquez, aludiendo a problemas como la falta de batería o de visibilidad durante el día o que el Gobierno "de repente" anunciara que no se iban a poner multas en caso de que los conductores no tuvieran una V16 en sus vehículos.No llevar la baliza V-16 en el vehículo o llevar una que no esté homologada acarreará una sanción considerada leve de 80 euros, misma cantidad que la establecida para el que no llevara los triángulos de preseñalización. En su réplica, Marlaska ha afeado las "falsedades" difundidas por el PP y ha vuelto a defender la V16 como un medio necesario para "salvar vidas". "Tómese en serio la seguridad", ha reclamado Marlaska, equiparando este dispositivo con el carné por puntos, el cinturón de seguridad o bajar la tasa de alcohol al volante.

Tal y como explica la normativa, "el dispositivo debe guardarse en la guantera, estar accesible y cargado". Debe colocarse, "en la parte más alta posible del vehículo inmovilizado y, en todo caso, garantizado su máxima visibilidad. Las especificaciones sobre su diseño exigen que se pueda mantener estable sobre una superficie plana. Pero si por la altura no es posible acceder al techo del vehículo, el dispositivo V-16 deberá estar dotado de algún medio, como un imán, lo que le permitirá ser colocado en la puerta del conductor. El haz luminoso te hará visible a 1 km de distancia en condiciones favorables. Además, como la baliza está dotada de conectividad, el resto de vehículos recibirá la información del accidente o avería a través de los navegadores, las aplicaciones de movilidad o los ordenadores de a bordo. Por su parte, los conductores de vehículos antiguos o sin este tipo de tecnología podrán informarse del incidente a través de los Paneles de Mensaje Variable que estén en las proximidades".

Pero, ¿qué pasa si llevamos una baca arriba del coche? Ahora que estamos en pleno invierno, es habitual empezar a ver en muchas coches añadidos como portaesquís o un portaequipajes o baca para realizar viajes más largos y poder meter aquellas cosas que, por espacio, no entran en el maletero. No obstante, muchos conductores utilizan este añadido a lo largo del año ya sea para transportar bicis o porqué recorren largas distancias a menudos y necesitan llevar varios bultos.

Prácticamente todos los coches pueden instalar esta baca en el techo, pero hay que tener en cuenta una serie de factores si no quieres encontrarte con una sanción económica o incluso la retirada de puntos del carnet de conducir. "A la hora de cargar el coche, recuerde que el equipaje siempre debe ir correctamente colocado en el maletero. Además, no olvide que las cargas pesadas afectan el comportamiento del vehículo y que la sobrecarga compromete su seguridad. Para transportar ciertos equipajes voluminosos o pesados, también puede utilizar un remolque ligero u otros dispositivos de carga como cofres, remolques, portabicicletas o portaesquís", explican desde la Dirección General de Tráfico (DGT).

Y ojo, porque si tienes una avería y no puedes colocar bien la baliza por culpa de llevar mal colocado el equipaje en la puerta superior del coche, puedes tener una sanción elevada. Y es que el colocar mal el equipaje o aquello que transportemos en la baca puede acarrerar graves sanciones por parte de la DGT si la carga no está correctamente asegurada y puede caerse o desprenderse del vehículo, se considera una infracción grave. La sanción puede conllevar una multa de hasta 200 o si la carga transportada en la baca del coche excede los límites de dimensiones establecidas por ley (ancho, largo, altura), se considera una infracción grave. La sanción puede implicar una multa de hasta 500 euros y la pérdida de 4 puntos en el carnet de conducir".