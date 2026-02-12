"Necesitamos garantías de empleo, no un power point", replica el comité de Ence ante la propuesta de una nueva planta de envases en Navia

El comité de empresa de Ence en Navia mantiene la convocatoria de huelga indefinida a partir de mañana en contra del expediente de regulación de empleo (ERE) en la factoría de producción de celulosa y energía. La oferta que ha puesto sobre la mesa la compañía, que incluye la instalación de una nueva planta de envases y el recorte del impacto del ERE (de 96 a 89 trabajadores), no colma las demandas de la plantilla. "Necesitamos garantías de empleo y lo que nos han presentado es el power point de un proyecto, sin más", aseguró Javier Zardaín, presidente del comité de empresa de Celulosas de Asturias (Ceasa), la filial de Ence titular de la factoría de Navia.

Zardaín lamentó que tras meses de negociaciones ("llevamos desde octubre", precisó), la empresa ponga sobre la mesa, en vísperas de la huelga indefinida, la propuesta de una planta de celulosa moldeada para envases en la que, en el plazo de dos años, podrían recolocarse 40 de los 89 trabajadores afectados por el ERE. "Es un ejercicio de blanqueamiento de Ence. Ante el apoyo político y social que tiene la plantilla lanzan esta propuesta sin ninguna garantía", señaló el presidente del comité de empresa de Ceasa, representante de CC OO. "Es una jugada para dividir a la plantilla", añadió.

El sindicato SOMA-FITAG-UGT había reclamado para Navia la planta de envases, por la que pugnaban varios territorios desde que el pasado año la anunció Ence, y el Gobierno del Principado respaldó la demanda del sindicato. "Nos parece un proyecto muy positivo que puede generar empleo directo e indirecto, y actividad en la comarca", afirmó José Javier Leiras, secretario regional del sector Químico y Textil de SOMA-FITAG-UGT, que no obstante defiende la huelga que empieza mañana "porque debe reducirse el impacto del ERE, no pueden producirse salidas traumáticas".

Noticias relacionadas

Con la posible recolocación de 40 trabajadores en la planta de envases, quedarían otros 49 hasta llegar a los 89 afectados por el ERE. La compañía plantea prejubilaciones y salidas voluntarias, pero los trabajadores en edad de prejubilarse son una treintena y los sindicatos dudan que haya trabajadores que quieran salir de la compañía, con lo que habría unos 19 empleos en el aire. "Esperamos que en las próximas reuniones pueda despejarse el futuro de esos empleos", señaló José Javier Leiras (SOMA). Sin embargo, Javier Zardaín (CC OO) considera que no hay suficientes garantías de mantenimiento de los 89 empleos afectados por el ERE. "De momento, la empresa plantea 40 traslados forzosos a un proyecto que solo existe sobre el papel, y da tres meses de plazo para buscar la salida voluntaria de otros 49 trabajadores que, de no ser así, será forzosa", aseguró Zardaín, que añadió: "Vamos a luchar por el mantenimiento de empleo de calidad en la fábrica, porque lo que persigue la empresa es cubrir esos puestos con personal de subcontratas". Señaló que el proyecto de la planta de envases "hay que cogerlo con pinzas" y destacó que "también nos vendieron que la nueva línea de celulosa fluff crearía 30 empleos y no han llegado".