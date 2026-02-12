De "Nils" a "Oriana": todo lo que hay que tener en cuenta ante la llegada de otra borrasca a Asturias con nevadas copiosas, bajas temperaturas y el azote del viento en la costa

El invierno vuelve a hacerse fuerte en Asturias. Y tras el paso de la borrasca "Nils", que ha mantenido en alerta Asturias por fuertes vientos -los avisos seguirán este viernes y se prolongan hasta la mitad del sábado por fuerte oleaje en los litorales occidental y oriental y también en la Cordillera-, ahora llega la nieve de la mano de "Oriana". Para este fin de semana se esperan nevadas copiosas -la cota rondará los 600 metros- en los Picos de Europa y el Suroccidente, con temperaturas a la baja.

El aviso tiene una importancia de naranja, según la Agencia de Meteorología. Por este motivo, el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha activado un dispositivo para hacer frente a las nevadas en Asturias, además de en las comunidades vecinas Cantabria y Castilla y León, a consecuencia del temporal previsto para los días 13 y 14 de febrero. Para ello, el Ministerio cuenta con 541 equipos quitanieves y 110.065 toneladas de fundentes.

Además de realizar un llamamiento a la prudencia y a extremar las medidas de precaución al circular por carretera, se recomienda consultar la información y recomendaciones contenidas, aparte de en la cuenta de X (antiguo Twitter) del Ministerio.

Los enlaces oficiales son:

Información DGT: http://infocar.dgt.es/etraffic/

Cuenta de X de la DGT: @DGTes

Información AEMET: http://meteoruta.aemet.es/p_index.html

Cuenta de X de la AEMET: @AEMET_Esp

En cuanto al plan de vialidad invernal, el objetivo es mantener las carreteras de la Red de Carreteras del Estado cuando se ven afectadas por problemas de nieve o hielo, en las mejores condiciones posibles de confortabilidad y seguridad.

Por otro lado, este viernes ha habido cancelaciones de trenes por el viento, después de desvíos de vuelos a última hora del jueves en el aeropuerto de Asturias. El temporal de viento provocó diversos microcortes en el suministro eléctrico en diversos puntos de la región sin grandes consecuencias. Hacia el mediodía de este viernes ya estaba la red funcionando a pleno rendimiento.