Nuevo frente del Principado y los transportistas para mejorar la autopista Y: el ansiado (y parado) proyecto de un enlace para el que exigen "agilidad" a Puente

El Gobierno regional, así como los transportistas asturianos, presionan al Ministerio de Transportes, al que reclaman “agilidad”, para ejecutar la gran obra pendiente en la autopista “Y”: el enlace de Robledo. El trabajo está ya proyectado, se estima que costará unos 20 millones de euros, pero todavía no tiene fecha de inicio de obra. Transportes, a su vez, no ha informado de momento sobre su licitación.

Se trata de una obra que permitirá conectar la Autovía de la Industria (AS-II) con la citada Y, a la altura del concejo de Llanera, para así liberar tráfico y descongestionar ambas vías de alta capacidad.

La Y, por la que pasan a diario más de 65.000 usuarios en algunos tramos y que conecta Oviedo, Gijón y Avilés, cumple este viernes 50 años, entre alabanzas de los usuarios por sus prestaciones, al acercar las tres ciudades, pero también con peticiones para mejorar su estado.

Adrián Barbón, presidente del Principado, considera “imprescindible” la construcción del enlace de Robledo y ya se lo ha pedido directamente al Ministerio. Fuentes de la Consejería de Movilidad, que lidera el socialista Alejandro Calvo, fueron ayer un paso más allá con esta obra, en su opinión la “prioridad” en la Y.

“El Gobierno de Asturias exige la máxima agilidad en la licitación y la ejecución de este enlace, por su carácter estratégico para la movilidad metropolitana y el funcionamiento global de la Y”, explicaron desde Movilidad, recordando a su vez la petición de ampliar mediante un tercer carril el tramo entre Lugones y El Caleyo.

Ambas peticiones, la de Robledo y la de El Caleyo, están recogidas en la Alianza por las Infraestructuras, en la que se sientan el Gobierno, los empresarios, los sindicatos y asociaciones de usuarios.

Un proyecto con luz verde ambiental

El proyecto del enlace de Robledo consiguió en noviembre de 2024 el informe de impacto ambiental favorable, un paso necesario para poder iniciar las obras. Había dos alternativas planteadas y el informe apostó por la de menor coste y superficie afectada en la ejecución (la llamada alternativa I), que propone aprovechar la estructura de la calzada derecha de la AS-II (sentido Oviedo-Gijón), ampliando el tablero para permitir el movimiento de esa vía a la Y hacia Serín-Gijón-Avilés.

Esta opción conecta a los conductores de una autopista a otra, aunque descarta que los vehículos puedan incorporarse de una a otra para seguir el mismo sentido del trayecto. Es decir, un conductor que vaya a Oviedo por la Y no podrá cambiarse a la AS-II para seguir en esa dirección.

El proyecto está pendiente de madurar y de ser incluido por el Ministerio en sus próximos ejercicios presupuestarios. Los transportistas asturianos reclaman “rapidez”, aunque se muestran pesimistas con la ejecución de la obra.

“El enlace de Robledo es una prioridad absoluta para nosotros y además se trata de una obra relativamente pequeña. No es coherente que dos autopistas que se cruzan no tengan enlace entre ellas”, destaca Ovidio de la Roza, presidente de la patronal Asetra. “La Y es la autopista mejor hecha de España, sin duda. Aguantó lo que no aguantó ninguna otra, pero necesita además una actuación integral para ponerla a punto, sobre todo en el firme y en la señalización, que son mejorables”, concreta.

Manuel Ángel García, presidente de Cesintra, considera “fundamental” construir el enlace de Robledo, por “lo que supondría conectar las dos autopistas”, y pide a su vez una apuesta firme del Ministerio en el mantenimiento, que a su juicio está “un poco abandonado” en la Y. “Hablamos mucho del mantenimiento en las líneas ferroviarias, pero creo que también es necesario apostar por la Y, que es una autopista muy saturada y con problemas, como baches y deficiencias en la señalización”, subrayó.