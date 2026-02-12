Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Imputados mina CerredoPlusvalía Gijón y OviedoÁrbitro que forzó a una prostitutaCentro de reciclaje de Cogersa
instagramlinkedin

El nuevo negocio en el que entra Alimerka y que tendrá su primer establecimiento en Gijón

La compañía de distribución crea la nueva marca AMKash de comercios mayoristas dirigida exclusivamente a profesionales

Un supermercado de Alimerka

Un supermercado de Alimerka

Pablo Castaño

Pablo Castaño

Oviedo

La cadena asturiana de distribución Alimerka ha dado un paso más en su estrategia de crecimiento al lanzar una nueva línea de negocio denominada AMKash. Se trata de una marca de establecimientos mayoristas dirigida exclusivamente a profesionales y que tendrá su primera superficie de venta en Gijón.

Este nuevo formato se articula como un modelo cash & carry diseñado, según señalaron fuentes de la compañía, "para dar respuesta a las necesidades reales del canal profesional, combinando una operativa ágil y eficiente con una oferta específicamente adaptada a este segmento". Además, destacaron que AMKash "estará apoyado en la solidez logística, la experiencia y el profundo conocimiento del mercado local que caracterizan a Alimerka" y que se traduce "en una firme apuesta por el producto fresco, de calidad y de proximidad, así como por una atención cercana y personalizada, entendida como un elemento clave para construir relaciones estables y de confianza con los clientes profesionales". El proyecto aspira a convertirse en un socio estratégico para los negocios asturianos, más allá del papel de mero proveedor.

Dentro de esta nueva línea de negocio, Gijón acogerá la primera apertura de un establecimiento AMKash, que se ubicará en el polígono de Porceyo y supondrá el inicio de la implantación física del modelo. Esta puesta en marcha servirá como punto de partida para testar, consolidar y desarrollar el formato.

En esta fase inicial de arranque y difusión, más de 1.000 clientes profesionales ya se han sumado al proyecto, "un indicador claro del interés y la buena acogida de esta nueva propuesta de valor de Alimerka en el ámbito mayorista", destacaron fuentes de la compañía.

Alimerka es una empresa asturiana distribuidora de productos de gran consumo que en la actualidad cuenta con más de 6.000 empleados y 170 supermercados en Asturias, León, Valladolid, Burgos, Zamora y Lugo.

Noticias relacionadas

Dentro de sus planes de expansión y de nuevas líneas de negocio, Alimerka puso en marcha el pasado año las enseñas de tiendas asociadas AMK tu súper y AMK fresh para dar respaldo a emprendedores y llegar a zonas rurales y barrios donde la empresa no tenía presencia a través de sus establecimientos propios. La red AMK ya tiene 33 tiendas en Asturias, Cantabria, Lugo, León, Palencia, Burgos y Valladolid.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Gran despliegue en el HUCA para trasladar a otras comunidades los órganos donados por un adolescente asturiano
  2. 6,50 euros: el dinero que ofrece Adif a una joven ganadera asturiana por dejar su explotación y que no da 'ni para un saco de pienso
  3. La llamada de auxilio a su hijo del octogenario desaparecido en Cudillero: 'Ven a traeme un palu, a ver si soy a levantame
  4. Atención conductores asturianos: un nuevo radar móvil entra en funcionamiento en la 'Y
  5. Nacho Manzano, el cocinero tres estrellas Michelin de Asturias, expande su cocina y se pondrá al frente de dos restaurantes en Oporto
  6. Una mujer sufre una indisposición en plena Autovía del Cantábrico en Posada de Llanes: la Guardia Civil la encontró tirada sobre la calzada
  7. Los ataques a profesores van a más en Asturias: la última agresión, este mismo martes, acabó con una docente en el centro de salud
  8. Un herido y cuatro coches dañados al perder un camionero drogado su carga de troncos de madera en la Autovía entre Villaviciosa y Ribadesella

Nuevo frente del Principado y los transportistas para mejorar la autopista Y: el ansiado (y parado) proyecto de un enlace para el que exigen "agilidad" a Puente

Nuevo frente del Principado y los transportistas para mejorar la autopista Y: el ansiado (y parado) proyecto de un enlace para el que exigen "agilidad" a Puente

La inversión de 60 millones en Navia que Ence ha puesto sobre la mesa para aprobar el ERE y que de momento no logra desconvocar la huelga indefinida

El PP propone fusionar Sedes, Vipasa y Sogepsa para evitar «pérdidas millonarias»

El PP propone fusionar Sedes, Vipasa y Sogepsa para evitar «pérdidas millonarias»

El alto absentismo lastra la productividad de las plantas de ArcelorMittal en Asturias en un momento clave para competir por las inversiones en Europa

El alto absentismo lastra la productividad de las plantas de ArcelorMittal en Asturias en un momento clave para competir por las inversiones en Europa

El grupo Tejidos El Mundo compra Lavados Industriales Asturianos, con una planta en Mieres

El grupo Tejidos El Mundo compra Lavados Industriales Asturianos, con una planta en Mieres

El nuevo negocio en el que entra Alimerka y que tendrá su primer establecimiento en Gijón

El nuevo negocio en el que entra Alimerka y que tendrá su primer establecimiento en Gijón

Agenda: qué hacer hoy jueves 12 de febrero en Asturias

La historia de "Kenia", la perra adoptada que encontró al octogenario desaparecido en Cudillero: no es la primera vez que lo logra y así trabaja junto a sus compañeros "Anja", "Morgan"... y sus guías

La historia de "Kenia", la perra adoptada que encontró al octogenario desaparecido en Cudillero: no es la primera vez que lo logra y así trabaja junto a sus compañeros "Anja", "Morgan"... y sus guías
Tracking Pixel Contents