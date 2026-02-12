El nuevo negocio en el que entra Alimerka y que tendrá su primer establecimiento en Gijón

La cadena asturiana de distribución Alimerka ha dado un paso más en su estrategia de crecimiento al lanzar una nueva línea de negocio denominada AMKash. Se trata de una marca de establecimientos mayoristas dirigida exclusivamente a profesionales y que tendrá su primera superficie de venta en Gijón.

Este nuevo formato se articula como un modelo cash & carry diseñado, según señalaron fuentes de la compañía, "para dar respuesta a las necesidades reales del canal profesional, combinando una operativa ágil y eficiente con una oferta específicamente adaptada a este segmento". Además, destacaron que AMKash "estará apoyado en la solidez logística, la experiencia y el profundo conocimiento del mercado local que caracterizan a Alimerka" y que se traduce "en una firme apuesta por el producto fresco, de calidad y de proximidad, así como por una atención cercana y personalizada, entendida como un elemento clave para construir relaciones estables y de confianza con los clientes profesionales". El proyecto aspira a convertirse en un socio estratégico para los negocios asturianos, más allá del papel de mero proveedor.

Dentro de esta nueva línea de negocio, Gijón acogerá la primera apertura de un establecimiento AMKash, que se ubicará en el polígono de Porceyo y supondrá el inicio de la implantación física del modelo. Esta puesta en marcha servirá como punto de partida para testar, consolidar y desarrollar el formato.

En esta fase inicial de arranque y difusión, más de 1.000 clientes profesionales ya se han sumado al proyecto, "un indicador claro del interés y la buena acogida de esta nueva propuesta de valor de Alimerka en el ámbito mayorista", destacaron fuentes de la compañía.

Alimerka es una empresa asturiana distribuidora de productos de gran consumo que en la actualidad cuenta con más de 6.000 empleados y 170 supermercados en Asturias, León, Valladolid, Burgos, Zamora y Lugo.

Dentro de sus planes de expansión y de nuevas líneas de negocio, Alimerka puso en marcha el pasado año las enseñas de tiendas asociadas AMK tu súper y AMK fresh para dar respaldo a emprendedores y llegar a zonas rurales y barrios donde la empresa no tenía presencia a través de sus establecimientos propios. La red AMK ya tiene 33 tiendas en Asturias, Cantabria, Lugo, León, Palencia, Burgos y Valladolid.