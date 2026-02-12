Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

"Si el Pacto por el Medio Rural no funciona, seré el primero en denunciarlo", dice el Coordinador de Coag

David Pérez Naya lamenta las críticas de URA a los firmantes del documento: "Yo no me metí en esto para hacer política, sino para trabajar por el campo"

David Pérez Naya, a la derecha, firmando el Pacto por el Medio Rural de Asturias, el pasado martes, en Oviedo, con el presidente, Adrián Barbón, en el centro, y el consejero de Medio Rural, Marcelino Marcos, a la izquierda. / Irma Collín

Mariola Riera

Oviedo

"Todo lo que sea luchar por el campo me parece bien. Y si no funciona y no sale adelante, seré el primero en denunciarlo", defiende David Pérez Naya, coordinador de COAG en la región, tras la firma el pasado martes del Pacto por el Medio Rural de Asturias, un documento con 120 medidas en diversas áreas para "transformar" el sector primario de aquí al año 2030. Del mismo se ha descologado URA, la organización principal que ganó las últimas elecciones agrarias, que lo tacha de "bomba de humo" y un intento de "blanquear la nefasta gestión" de la Consejería de Medio Rural.

En Coag no han sentado bien las críticas. "Yo no me meto con lo que dicen y hacen unos y otros", se queja Pérez Naya. "Se miente o la gente no sabe leer. Este pacto fue impulsado por Coag y Asaja y trasladado a los grupos. Fuimos con IU a llevarlo a la Junta en 2023 y este pasado verano le tocó a la Consejería impulsarlo".

El coordinador de Coag critica que se "haga política" con el campo. "Yo no me metí en esto para hacer política, sino para mejorar la vida de los que aquí trabajan. Yo soy agricultor a título principal (ATP), a ver si otros pueden decirlo...", añadió.

Pérez Naya reiteró que estarán "vigilantes" de que el Principado aplique el Pacto. "Si pasa el tiempo y no funciona, pues así lo denunciaremos".

Publicadas en el BOPA las 13 primeras convocatorias de puestos directivos de las áreas de salud de Asturias

Otro récord para el aeropuerto de Asturias mientras se espera por nuevos destinos

¿Qué pasó con la crisis del Gordo de Villamanín (con afectados asturianos)? El porcentaje de premiados que ha registrado su papeleta y ninguna denuncia (por ahora)

Herido un montañero de 65 años al caer por un pedrero desde ocho metros mientras hacía una ruta en Proaza

Había objetos prohibidos en el interior de la mina de Cerredo: "móviles y mecheros" prueban la falta de vigilancia en la explotación donde murieron cinco mineros

Emergencias insta a los asturianos a llevar en el coche ropa de abrigo y cargador para el móvil ante la llegada de la borrasca "Oriana"

La Izquierda Sindical Asturiana y SUATEA atacan la implantación de universidades privadas en Asturias: "Quitarán recursos públicos en virtud de sus empresas"

La revelación de un minero de Cerredo, donde hubo cinco muertos: "A los inspectores les tapaban la boca llevándoles a comer para que dijesen que todo estaba correcto"
