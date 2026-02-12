"Si el Pacto por el Medio Rural no funciona, seré el primero en denunciarlo", dice el Coordinador de Coag
David Pérez Naya lamenta las críticas de URA a los firmantes del documento: "Yo no me metí en esto para hacer política, sino para trabajar por el campo"
"Todo lo que sea luchar por el campo me parece bien. Y si no funciona y no sale adelante, seré el primero en denunciarlo", defiende David Pérez Naya, coordinador de COAG en la región, tras la firma el pasado martes del Pacto por el Medio Rural de Asturias, un documento con 120 medidas en diversas áreas para "transformar" el sector primario de aquí al año 2030. Del mismo se ha descologado URA, la organización principal que ganó las últimas elecciones agrarias, que lo tacha de "bomba de humo" y un intento de "blanquear la nefasta gestión" de la Consejería de Medio Rural.
En Coag no han sentado bien las críticas. "Yo no me meto con lo que dicen y hacen unos y otros", se queja Pérez Naya. "Se miente o la gente no sabe leer. Este pacto fue impulsado por Coag y Asaja y trasladado a los grupos. Fuimos con IU a llevarlo a la Junta en 2023 y este pasado verano le tocó a la Consejería impulsarlo".
El coordinador de Coag critica que se "haga política" con el campo. "Yo no me metí en esto para hacer política, sino para mejorar la vida de los que aquí trabajan. Yo soy agricultor a título principal (ATP), a ver si otros pueden decirlo...", añadió.
Pérez Naya reiteró que estarán "vigilantes" de que el Principado aplique el Pacto. "Si pasa el tiempo y no funciona, pues así lo denunciaremos".
Suscríbete para seguir leyendo
- Gran despliegue en el HUCA para trasladar a otras comunidades los órganos donados por un adolescente asturiano
- 6,50 euros: el dinero que ofrece Adif a una joven ganadera asturiana por dejar su explotación y que no da 'ni para un saco de pienso
- ¡Final feliz en Cudillero! Encuentran vivo en el bosque al octogenario desaparecido tras día y medio de búsqueda
- La llamada de auxilio a su hijo del octogenario desaparecido en Cudillero: 'Ven a traeme un palu, a ver si soy a levantame
- Atención conductores asturianos: un nuevo radar móvil entra en funcionamiento en la 'Y
- El nuevo negocio en el que entra Alimerka y que tendrá su primer establecimiento en Gijón
- Nacho Manzano, el cocinero tres estrellas Michelin de Asturias, expande su cocina y se pondrá al frente de dos restaurantes en Oporto
- Una mujer sufre una indisposición en plena Autovía del Cantábrico en Posada de Llanes: la Guardia Civil la encontró tirada sobre la calzada