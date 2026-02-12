"Si el Pacto por el Medio Rural no funciona, seré el primero en denunciarlo", dice el Coordinador de Coag

"Todo lo que sea luchar por el campo me parece bien. Y si no funciona y no sale adelante, seré el primero en denunciarlo", defiende David Pérez Naya, coordinador de COAG en la región, tras la firma el pasado martes del Pacto por el Medio Rural de Asturias, un documento con 120 medidas en diversas áreas para "transformar" el sector primario de aquí al año 2030. Del mismo se ha descologado URA, la organización principal que ganó las últimas elecciones agrarias, que lo tacha de "bomba de humo" y un intento de "blanquear la nefasta gestión" de la Consejería de Medio Rural.

En Coag no han sentado bien las críticas. "Yo no me meto con lo que dicen y hacen unos y otros", se queja Pérez Naya. "Se miente o la gente no sabe leer. Este pacto fue impulsado por Coag y Asaja y trasladado a los grupos. Fuimos con IU a llevarlo a la Junta en 2023 y este pasado verano le tocó a la Consejería impulsarlo".

El coordinador de Coag critica que se "haga política" con el campo. "Yo no me metí en esto para hacer política, sino para mejorar la vida de los que aquí trabajan. Yo soy agricultor a título principal (ATP), a ver si otros pueden decirlo...", añadió.

Pérez Naya reiteró que estarán "vigilantes" de que el Principado aplique el Pacto. "Si pasa el tiempo y no funciona, pues así lo denunciaremos".