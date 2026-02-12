Pipo Prendes brinda por Lima en el aniversario de la capital de Perú

El pasado 18 de enero la ciudad de Lima cumplía 491 años y el cantautor candasín Pipo Prendes, declarado enamorado de la capital de Perú, a la que ha viajado con frecuencia, ha querido celebrar el aniversario dedicándole una canción. "Brindo por ti, mi Lima", es su nuevo lanzamiento, en el que se sirve de la historia de amor entre "un buen amigo limeño y una sevillana guapísima" para cantar al hermanamiento entre España y Perú. "Ese amor me recordó lo bonito que sería hacer de esa historia el reconocimiento del amor que Perú y España se tienen", explica el músico asturiano.

El lanzamiento de esta nueva composición llega en un momento muy especial para Pipo Prendes. La semana pasada grabó en el Fantasio de Navia un nuevo proyecto y se prepara para ofrecer el día 9 de abril el concierto "Indianos" en la Casa de América en España, en el Palacio Linares, en Madrid, donde interpretará composiciones como "Ida y vuelta", "Mi Puerto Rico", "Asturamérica" o "El Indiano". Después, Prendes tiene previsto viajar a México para presentar un homenaje a José Alfredo Jiménez.