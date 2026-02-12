El PP propone fusionar Sedes, Vipasa y Sogepsa para evitar «pérdidas millonarias»

El Partido Popular planteará en la Junta General que el Gobierno asturiano aborde la posible fusión o, incluso, supresión, de las empresas públicas Sedes, Vipasa y Sogepsa, al considerar que existe «una duplicidad objetiva de funciones» y que estas sociedades suman un elevado coste para las arcas públicas.

Los populares plantean que el Ejecutivo encargue con carácter urgente un estudio externo e independiente para valorar una posible fusión. Se trata de una iniciativa «enmarcada en el planteamiento que el presidente del PP, Álvaro Queipo, ha hecho como compromiso si gobierna, que es el de suprimir entes para adelgazar la administración», destacaron fuentes populares.

«Lo que vemos es que Sogepsa y Sedes son dos empresas que lleva tiempo la administración tratando de convertir en medio propio, y Vipasa, con objetivos también vinculados a la vivienda, funciona deficitariamente», aseguró el diputado José Agustín Cuervas-Mons, que será el encargado de defender la iniciativa en el Pleno de la Junta.

«Es necesario hacer un estudio serio, evaluar los objetos sociales de las empresas e intentar fusionar porque ha cambiado mucho la situación respecto a cuando esas sociedades con participación pública fueron creadas», indicó el diputado.

El PP destaca que Sogepsa cerró el ejercicio de 2024 con pérdidas de más de 6 millones de euros y con una plantilla de 15 empleados cuyos gastos de personal ascienden a 738.000 euros anuales. «Se trata de una sociedad sin apenas actividad que continúa generando costes estructurales», afirman los populares en su iniciativa. La proposición no de ley cuestiona también la viabilidad de Sedes, porque la compañía «arrastra un carácter deficitario» y el Gobierno ha reconocido la necesidad de reducir plantilla.

«Son empresas que llevan mucho tiempo sin actividad relevante, solo mantienen plantillas y gastos y no ofrecen prácticamente ningún servicio a los asturianos», afirma el PP, que destaca que incluso la Administración ha llegado a recurrir a ampliaciones de capital y operaciones financieras para cubrir pérdidas.