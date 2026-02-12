Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Muerto a machetazos en La Felguera50 años de la YPartido derechas AsturiasNuevo negocio Alimerka
instagramlinkedin

El PP propone fusionar Sedes, Vipasa y Sogepsa para evitar "pérdidas millonarias"

Los populares piden que el Gobierno encargue un estudio externo para hallar una solución a sociedades con objetivos similares y que "o no funcionan o lo hacen deficitariamente"

Edificio de Vipasa en El Lauredal.

Edificio de Vipasa en El Lauredal.

Vicente Montes

Vicente Montes

Oviedo

El Partido Popular planteará en la Junta General que el Gobierno asturiano aborde la posible fusión o, incluso, supresión, de las empresas públicas Sedes, Vipasa y Sogepsa, al considerar que existe "una duplicidad objetiva de funciones" y que estas sociedades suman un elevado coste para las arcas públicas.

Los populares plantean que el Ejecutivo encargue con carácter urgente un estudio externo e independiente para valorar una posible fusión. Se trata de una iniciativa "enmarcada en el planteamiento que el presidente del PP, Álvaro Queipo, ha hecho como compromiso si gobierna, que es el de suprimir entes para adelgazar la administración", destacaron fuentes populares.

"Lo que vemos es que Sogepsa y Sedes son dos empresas que lleva tiempo la administración tratando de convertir en medio propio, y Vipasa, con objetivos también vinculados a la vivienda, funciona deficitariamente", aseguró el diputado José Agustín Cuervas-Mons, que será el encargado de defender la iniciativa en el Pleno de la Junta. "Es necesario hacer un estudio serio, evaluar los objetos sociales de las empresas e intentar fusionar porque ha cambiado mucho la situación respecto a cuando esas empresas públicas fueron creadas", indicó el diputado.

El PP destaca que Sogepsa cerró el ejercicio de 2024 con pérdidas de más de 6 millones de euros y con una plantilla de 15 empleados cuyos gastos de personal ascienden a 738.000 euros anuales. "Se trata de una sociedad sin apenas actividad que continúa generando costes estructurales", afirman los populares en su iniciativa. La proposición no de ley cuestiona también la viabilidad de Sedes, porque la compañía "arrastra un carácter deficitario" y el Gobierno ha reconocido la necesidad de reducir plantilla.

Noticias relacionadas

"Son empresas que llevan mucho tiempo sin actividad relevante, solo mantienen plantillas y gastos y no ofrecen prácticamente ningún servicio a los asturianos", afirma el PP, que destaca que incluso la Administración ha llegado a recurrir a ampliaciones de capital y operaciones financieras para cubrir pérdidas.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Gran despliegue en el HUCA para trasladar a otras comunidades los órganos donados por un adolescente asturiano
  2. 6,50 euros: el dinero que ofrece Adif a una joven ganadera asturiana por dejar su explotación y que no da 'ni para un saco de pienso
  3. ¡Final feliz en Cudillero! Encuentran vivo en el bosque al octogenario desaparecido tras día y medio de búsqueda
  4. La llamada de auxilio a su hijo del octogenario desaparecido en Cudillero: 'Ven a traeme un palu, a ver si soy a levantame
  5. Atención conductores asturianos: un nuevo radar móvil entra en funcionamiento en la 'Y
  6. Nacho Manzano, el cocinero tres estrellas Michelin de Asturias, expande su cocina y se pondrá al frente de dos restaurantes en Oporto
  7. Una mujer sufre una indisposición en plena Autovía del Cantábrico en Posada de Llanes: la Guardia Civil la encontró tirada sobre la calzada
  8. Los ataques a profesores van a más en Asturias: la última agresión, este mismo martes, acabó con una docente en el centro de salud

Un juzgado anula el despido de una trabajadora que tuvo que acudir a la eutanasia de su perro y critica que no existan permisos para cuidado de mascotas

Un juzgado anula el despido de una trabajadora que tuvo que acudir a la eutanasia de su perro y critica que no existan permisos para cuidado de mascotas

ÚLTIMAS HORAS: Consigue aquí por menos de 20 euros el acceso a todos los contenidos de LA NUEVA ESPAÑA durante seis meses

ÚLTIMAS HORAS: Consigue aquí por menos de 20 euros el acceso a todos los contenidos de LA NUEVA ESPAÑA durante seis meses

Nuevo frente del Principado y los transportistas para mejorar la autopista Y: el ansiado (y parado) proyecto de un enlace para el que exigen "agilidad" a Puente

Nuevo frente del Principado y los transportistas para mejorar la autopista Y: el ansiado (y parado) proyecto de un enlace para el que exigen "agilidad" a Puente

La inversión de 60 millones en Navia que Ence ha puesto sobre la mesa para aprobar el ERE y que de momento no logra desconvocar la huelga indefinida

La inversión de 60 millones en Navia que Ence ha puesto sobre la mesa para aprobar el ERE y que de momento no logra desconvocar la huelga indefinida

El temporal de viento también golpea a los trenes de Asturias: supresiones por la caída de un árbol

El temporal de viento también golpea a los trenes de Asturias: supresiones por la caída de un árbol

El materialismo filosófico de Bueno, vital y sin fronteras

IU plantea a Francisco Bastida para el Constitucional

IU plantea a Francisco Bastida para el Constitucional

Amenaza de movilizaciones en la industria auxiliar por el convenio

Tracking Pixel Contents