El Principado promete que la futura ley de Educación dará un "escenario adecuado para proteger" la autoridad de los profesores

Las agresiones de alumnos a profesores sigue aumentando en el Principado. Según un informe de la confederación de sindicatos de enseñanza STEs (en la que se engloba el asturiano SUATEA), publicado por este periódico hace unas semanas, el 79,13% de los profesores asturianos reconocen vivir bajo un clima de conflictividad en sus aulas. Un tema que ha saltado hoy a la Junta General con una pregunta de la diputada del Grupo Mixto, Covadonga Tomé, a la consejera de Educación, Eva Ledo, acerca de cuáles serán las actuaciones de su departamento para frenar esta oleada de tensión.

Ledo ha asegurado que la protección de la labor del profesorado y el reconocimiento de la autoridad formarán parte de la futura Ley de Educación del Principado, que el Gobierno está empezando a tramitar. "Esa ley será el paraguas normativo que desarrollará, adaptará y concretará las directrices básicas a la realidad específica de nuestra comunidad", ha explicado en la Comisión de Educación de la Junta General.

La consejera ha recordado que el Principado ya cuenta desde 2013 con una ley de autoridad del profesorado, de aplicación en todos los centros sostenidos con fondos públicos, "que le reconoce el derecho al respeto y la consideración por parte de los miembros de la comunidad educativa, y asigna tareas al respecto a familias, alumnado y administración".

Tomé sacó a colación varios datos del informe, asegurando que los docentes "no se sienten respaldados por la Administración". Algo a lo que Ledo replicó con que en 2019 se publicó la modificación del Decreto de derechos y deberes del alumnado en el Principado que, entre otros aspectos, se adaptaba a la citada ley de 2013 de autoridad del profesorado. Además de establecer sus competencias frente a la vulneración de las normas de convivencia y las medidas disciplinarias aplicables, otorga al docente la presunción de veracidad ante cualquier conducta grave contra su autoridad.

Por lo tanto, con ese marco normativo ya existente en el Principado, la consejera ha considerado que la futura Ley de Educación supondrá "el escenario adecuado para proteger y potenciar la labor del docente frente a conductas disruptivas".

Pacto Asturias Educa

Por otro lado, Ledo ha enumerado las diferentes iniciativas impulsadas por el Gobierno del Principado para mejorar la calidad educativa, la convivencia en las aulas y la prevención de conflictos. Dentro del pacto Asturias Educa, figura la reducción progresiva de la ratio a 23 alumnos por clase, que llegará a la etapa de Secundaria en el curso 2027/2028. "Es un número adecuado de estudiantes para poder trabajar de acuerdo a las metodologías activas y para poder tener un buen clima en el aula que favorezca el proceso de enseñanza-aprendizaje", ha dicho.

Otras medidas son el refuerzo del número de especialistas en atención a la diversidad y la reducción de la carga burocrática, "lo que va a mejorar la calidad educativa y aliviar la presión al profesorado, que se podrá centrar en la enseñanza", ha apuntado la consejera. También ha comentado que todos los centros deben tener planes de prevención del acoso, o que el plan bienal de actuación del Servicio de Inspección Educativa dedica un apartado a la gestión del bienestar emocional del profesorado y del alumnado, y a las herramientas para la resolución de conflictos.

También, por tercer año consecutivo la consejería mantiene un acuerdo con el Colegio Oficial de Psicología para ofrecer un teléfono de atención directa para situaciones de crisis y formación para profesorado y familias. Además, el Plan Regional de Formación Permanente del Profesorado 2025-2026 contiene un eje centrado en el bienestar emocional de toda la comunidad educativa, incluido el profesorado. "Se trata de dotar a nuestros docentes de herramientas que les permitan impulsar entornos educativos que favorezcan el bienestar emocional y la salud mental, a través de la prevención, la detección de necesidades y la intervención", ha indicado la consejera.

Por último, la consejera ha mencionado las dos campañas institucionales que se han llevado a cabo para dignificar la labor del profesorado ante la comunidad educativa y la sociedad en general. En 2019, el Principado impulsó la campaña "PROFEsional: personas que forman a personas". Y en 2022 realizó otra similar con el lema #GraciasProfe.