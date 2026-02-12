Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Muerto a machetazos en La Felguera50 años de la YPartido derechas AsturiasNuevo negocio Alimerka
instagramlinkedin

Había objetos prohibidos en el interior de la mina de Cerredo: "móviles y mecheros" prueban la falta de vigilancia en la explotación donde murieron cinco mineros

El informe de la Guardia Civil sobre el accidente en el que fallecieron cinco trabajadores apunta que una de las víctimas ejercía como "vigilante", y debía comprobar que se cumplían las normas del reglamento de seguridad minera, si bien su muerte extingue toda responsabilidad penal

Bocamina en Cerredo en la que se produjo el accidente, con acopio de maderas que, según los expertos, se emplearían para postear durante la extracción de carbón.

Bocamina en Cerredo en la que se produjo el accidente, con acopio de maderas que, según los expertos, se emplearían para postear durante la extracción de carbón. / LNE

Vicente Montes

Vicente Montes

Oviedo

La Guardia Civil afirma en su investigación por el accidente de Cerredo, en el que fallecieron cinco mineros el pasado 31 de marzo cuando presuntamente extraían carbón de manera ilegal, que una de las víctimas ejercía como "vigilante" del equipo de trabajadores, por lo que debía velar por que se cumpliesen algunas directrices de seguridad. Se trata del fallecido I. R. B., quien constaba como "trabajador autónomo" dentro de la sociedad Blue Solving. Los investigadores apuntan que si bien su fallecimiento extingue toda responsablidad penal, subsiste una responsabilidad civil derivada.

Concretamente, sostiene el informe al que ha tenido acceso este periódico, tanto el propio I. R. B. como algunos de los mineros fallecidos "portaban en la explotación objetos expresamente prohibidos por la normativa de seguridad minera". Concretamente, la Guardia Civil refiere "teléfonos móviles o mecheros, entre otros".

Los agentes destacan que el Reglamento General de Normas básicas de Seguridad Minera "prohíbe la introducción de instrumentos capaces de inflamar atmósferas explosivas en zonas calificadas de riesgo". El informe señala que el minero fallecido que ejercía como vigilante "ostentaba la obligación de velar por la observancia de tales previsiones entre el personal bajo su supervisión".

El testimonio de los supervivientes al accidente, y de otros trabajadores vinculados a las empresa Blue Solving y Combayl, detalla cómo se trabajaba día a día en la mina en la que se produjo la infausta explosión que se llevó la vida de cinco mineros. Es en esas declaraciones donde se incluye una que afirma que recibían preaviso de las inspecciones mineras y que los dueños de la explotación "les tapaban la boca" a los inspectores del Principado.

Diariamente, cuando llegaban a trabajar a la galería de la mina del tercer piso, iniciaban su jornada laboral a las 8 de la mañana. Subían hasta la zona en un vehículo Nissan Patrol. Allí les esperaba el trabajador I. R. B. "que subía normalmente una hora antes, para encender el compresor, así como para cortar la madera para posteriormente utilizarla en el posteo de las ramplas". Era él, sostiene uno de los testigos, quien "ordenaba el trabajo diario a realizar en el interior de la mina", y dijo desconocer si con anterioridad se realizaba una medición de los gases de la galería en la que iban a trabajar.

Otro de los trabajadores refiere explícitamente que llevaban al menos un mes extrayendo carbón, para lo que la empresa Blue Solving no tenía autorización del Principado. "Una vez adecentada la galería" se empezó a "extraer carbón, llevando esta extracción sobre un mes aproximadamente anterior al accidente", consta en el documento al que ha tenido acceso LA NUEVA ESPAÑA.

Noticias relacionadas y más

Este testigo señala que se llevaban medidores de gases, aunque en el extracto de la declaración recogida por la Guardia Civil no se especifica si hubo o no alerta por presencia de grisú. El trabajador, además, afirma que José Antonio Rodríguez Casillas (investigado por cinco presuntos homicidios imprudentes, cuatro delitos de lesiones y un delito contra los derechos de los trabajadores) e ingeniero de la explotación era quien "entraba todos los días a la mina para supervisar los trabajos", si bien los mineros recibían las órdenes del fallecido que ejercía como "vigilante". Es al fallecido también a quien este testigo atribuye las tareas de realizar diariamente la medición de niveles de gases en el interior de la mina.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Gran despliegue en el HUCA para trasladar a otras comunidades los órganos donados por un adolescente asturiano
  2. 6,50 euros: el dinero que ofrece Adif a una joven ganadera asturiana por dejar su explotación y que no da 'ni para un saco de pienso
  3. ¡Final feliz en Cudillero! Encuentran vivo en el bosque al octogenario desaparecido tras día y medio de búsqueda
  4. La llamada de auxilio a su hijo del octogenario desaparecido en Cudillero: 'Ven a traeme un palu, a ver si soy a levantame
  5. Atención conductores asturianos: un nuevo radar móvil entra en funcionamiento en la 'Y
  6. El nuevo negocio en el que entra Alimerka y que tendrá su primer establecimiento en Gijón
  7. Nacho Manzano, el cocinero tres estrellas Michelin de Asturias, expande su cocina y se pondrá al frente de dos restaurantes en Oporto
  8. Una mujer sufre una indisposición en plena Autovía del Cantábrico en Posada de Llanes: la Guardia Civil la encontró tirada sobre la calzada

Publicadas en el BOPA las 13 primeras convocatorias de puestos directivos de las áreas de salud de Asturias

Publicadas en el BOPA las 13 primeras convocatorias de puestos directivos de las áreas de salud de Asturias

Otro récord para el aeropuerto de Asturias mientras se espera por nuevos destinos

Otro récord para el aeropuerto de Asturias mientras se espera por nuevos destinos

¿Qué pasó con la crisis del Gordo de Villamanín (con afectados asturianos)? El porcentaje de premiados que ha registrado su papeleta y ninguna denuncia (por ahora)

¿Qué pasó con la crisis del Gordo de Villamanín (con afectados asturianos)? El porcentaje de premiados que ha registrado su papeleta y ninguna denuncia (por ahora)

Herido un montañero de 65 años al caer por un pedrero desde ocho metros mientras hacía una ruta en Proaza

Herido un montañero de 65 años al caer por un pedrero desde ocho metros mientras hacía una ruta en Proaza

Había objetos prohibidos en el interior de la mina de Cerredo: "móviles y mecheros" prueban la falta de vigilancia en la explotación donde murieron cinco mineros

Había objetos prohibidos en el interior de la mina de Cerredo: "móviles y mecheros" prueban la falta de vigilancia en la explotación donde murieron cinco mineros

Emergencias insta a los asturianos a llevar en el coche ropa de abrigo y cargador para el móvil ante la llegada de la borrasca "Oriana"

Emergencias insta a los asturianos a llevar en el coche ropa de abrigo y cargador para el móvil ante la llegada de la borrasca "Oriana"

La Izquierda Sindical Asturiana y SUATEA atacan la implantación de universidades privadas en Asturias: "Quitarán recursos públicos en virtud de sus empresas"

La Izquierda Sindical Asturiana y SUATEA atacan la implantación de universidades privadas en Asturias: "Quitarán recursos públicos en virtud de sus empresas"

La revelación de un minero de Cerredo, donde hubo cinco muertos: "A los inspectores les tapaban la boca llevándoles a comer para que dijesen que todo estaba correcto"

La revelación de un minero de Cerredo, donde hubo cinco muertos: "A los inspectores les tapaban la boca llevándoles a comer para que dijesen que todo estaba correcto"
Tracking Pixel Contents