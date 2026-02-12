Publicadas en el BOPA las 13 primeras convocatorias de puestos directivos de las áreas de salud de Asturias

El Boletín Oficial del Principado (BOPA) publica hoy, jueves, las 13 primeras convocatorias de puestos directivos de las tres áreas de salud de Asturias. Se trata de las plazas de gerentes de área, directores de Atención Sanitaria y Evaluación, directores de Salud Pública y directores del área Económica y de Profesionales de cada una de las tres demarcaciones, a las que se suma el puesto de director de Cuidados y Coordinación Sociosanitaria del área de Salud I.

Muy esperadas en el sector sanitario desde hace meses, estas convocatorias son una de las consecuencias de la reordenación del mapa sanitario de Asturias, que ha supuesto la fusión de las ochos áreas vigentes desde 1984 en solamente tres circunscripciones, con cabeceras en Oviedo, Gijón y Avilés.

La nueva estructura es la siguiente: área I: Occidente (las antiguas zonas de Avilés y Jarrio); área II: Centro-Suroccidente (las antiguas áreas de Oviedo, Caudal y Cangas del Narcea); y área III: Oriente (las antiguas áreas de Gijón Nalón y Arriondas).

De 77 puestos directivos a 73

A raíz del decreto con el nuevo mapa, la Consejería de Salud ha modificado las estructuras tanto de la propia Consejería como del Servicio de Salud del Principado (Sespa) en sus servicios centrales y en las áreas sanitarias. Y ahora lo que hace el Gobierno regional es sacar a concurso todas las plazas directivas, un paso que llega tras varios retrasos.

Lo que hay que cubrir, según ha indicado Salud, son 73 puestos directivos, tras un recorte de 4 como consecuencia de la fusión de áreas. En la remesa de hoy, el BOPA publica las 13 citadas, que serán cubiertas por el procedimiento de libre designación.

Para cuatro de los citados cargos, se exige “estar en posesión de la titulación universitaria correspondiente al grupo de clasificación profesional A: subgrupo A1, así como ostentar capacidad adecuada para el desempeño del puesto”. Esto significa que esos puestos no pueden ser desempeñados por titulados en enfermería.

Por el contrario, en el caso de la Dirección de Cuidados y Coordinación Sociosanitaria se pide pertenecer al subgrupo A2, el propio de la enfermería.

En todas las convocatorias se exige como requisito a los aspirantes el “ostentar la condición de personal estatutario de Instituciones Sanitarias del Sistema Nacional de Salud”. Sin embargo, y con la finalidad de que la Administración “pueda contar con un mayor y heterogéneo número de aspirantes”, se permitirá concurrir a “personal ajeno a la Administración que cumpla con los demás requisitos exigidos”.