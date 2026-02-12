Queipo (PP), ante los movimientos del alcalde de Siero para separarse del PSOE: "Lo último que necesita Asturias es un Jesús Gil"

"En descomposición y desesperado". Así ve Álvaro Queipo, presidente del PP de Asturias, al PSOE asturiano a raíz de que hayan trascendido movimientos del alcalde socialista de Siero, Ángel García, "Cepi", para presentarse con una candidatura propia y fuera de su partido, y de que Adrián Barbón, presidente del Principado y líder de la FSA, encuadrase estos movimientos dentro de un supuesto plan de empresarios para formar un partido con el fin de "desajustar el espectro parlamentario".

Queipo tiró de recordatorio hacia el más conocido y polémico alcalde que tuvo Marbella, que se hizo fuerte durante una época en el ayuntamiento marbellí con unas siglas políticas propias, para valorar estos movimientos insinuados por el alcalde sierense y comentados por el presidente asturiano. “Asturias necesita seriedad, no un Partido Socialista en descomposición, y desde luego lo que tampoco necesita Asturias es que el Partido Socialista, después de casi 40 años de Gobierno, nos regale un Jesús Gil”, señaló.

El presidente del Partido Popular de Asturias, Álvaro Queipo, cree que la izquierda asturiana vive “una crisis profunda que responde al miedo y a la certeza de que van a perder el poder, una izquierda que está como pollo sin cabeza buscando una salida posible a una crisis que saben que es inevitable”. Y enumeró síntomas que, bajo su punto de vista, desembocan en su catastrófico diagnóstico sobre el PSOE asturiano. Entre esos síntomas, el siguiente: “La propuesta de una coalición a la desesperada para mantenerse en el poder como sea que propone una parte a la otra parte de la izquierda, las dos en el Gobierno, y que lo único que busca es intentar frenar el avance del Partido Popular, como se está viendo en las encuestas desde hace ya varios meses”.

Pero agregó algún episodio más a su cuadro diagnóstico del socialismo asturiano. "Otros síntomas de la crisis interna de la izquierda, y en especial del PSOE, son el abandono del alcalde de Llanera con críticas muy duras hacia la gestión del Gobierno del Principado y también a la gestión y a la línea que está siguiendo su propio partido, la FSA. Y lo hemos visto en los últimos días con las declaraciones del alcalde de Siero, donde juguetea con la idea de poder crear un partido y, por tanto, de crear una escisión dentro del Partido Socialista para intentar esquivar la falta de compromiso del propio Gobierno de su partido con su municipio”, expresó Queipo.

Álvaro Queipo se mostró optimista sobre sus posibilidades electorales: “El PP va a dar a Asturias la alternativa que nos está reclamando, hagan coaliciones, no las hagan y se pongan como se pongan, producto del nerviosismo que existe dentro de los propios socios de gobierno y de la izquierda asturiana en general”. El líder del PP ve a Barbón “a la desesperada, un presidente que ha iniciado una deriva kamikaze con sus políticas, que lleva seis años gobernando en la dirección exactamente opuesta a la que sus propios alcaldes le piden”.

También se refirió a la intención de Barbón de "asturianizar" el rumbo de su gobierno y partido. Lo hizo preguntándose en voz alta, y con ironía, “si se refiere a profundizar aún más en esas listas de esperas sanitarias que son claramente un daño a los asturianos, profundizar aún más en esa política fiscal que va en contra justamente de lo que dicta el sentido común, o si se refiere a profundizar aún más en el aumento de la burocracia o incluso en el gasto público de empresas y entes públicos, que es la política que lleva siguiendo desde que llegó a la presidencia, pues lo que nos está diciendo es que va a profundizar aún más en esa política kamikaze”.

“El PSOE está trasladando al resto de Asturias los problemas internos que tiene en el partido y está generando una crisis institucional que está afectándonos a todos”, expresó. Asimismo, Álvaro Queipo recalcó que el PP predica con el ejemplo, y recordó que, en el Pleno de elección de presidente del Principado, el Partido Popular retiró su candidatura para que Barbón no tuviese que depender de Izquierda Unida, “y aun así lo hizo porque quiso”.