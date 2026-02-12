Otro récord para el aeropuerto de Asturias mientras se espera por estos destinos

El Aeropuerto de Asturias registró el pasado enero cerca de 139.000 pasajeros, con un total de 138.916 viajeros. Esta cifra representa un incremento del 4,6% con respecto al mismo mes de 2025, y convierte el mes pasado en el mejor enero en la historia del aeropuerto, según informó esta mañana Aena.

Del total de pasajeros registrados en el Aeropuerto de Asturias en enero, un total de 138.363 utilizaron vuelos comerciales y de ellos 110.444 lo hicieron con origen o destino nacional, mientras que 27.919 correspondieron a tráfico internacional. Los vuelos operados en enero fueron 1.107 entre aterrizajes y despegues, cifra que representa un incremento del 2,8% con respecto al mismo mes de 2025. De esas operaciones, 1.075 tuvieron carácter comercial, un 4% más que en el año anterior.

El aeropuerto de Santiago del Monte vive el mejor momento de su historia, si se tienen en cuenta el número de pasajeros y las conexiones. El año pasado superó los dos millones de viajeros, lo que supone un récord histórico.

Problemas por el viento

Tres aviones que debían haber aterrizado este miércoles en el aeropuerto de Asturias no pudieron completar la maniobra debido al fuerte temporal de viento que azotó la región durante toda la jornada. Se trata de un vuelo operado por Vueling procedente de Mallorca, que tenía prevista su llegada a las 13.15 horas, de un Madrid-Asturias de Iberia que debía tomar tierra a las 17.00 y de un Barcelona-Asturias, también de Vueling, que debía aterrizar pasadas las 22.00 horas.

Esas aeronaves llegaron a sobrevolar el Principado en su aproximación final, pero las intensas rachas de viento impidieron efectuar el aterrizaje con seguridad, por lo que los pilotos optaron por abortar la maniobra y regresar a sus aeropuertos de origen.

Estas incidencias han provocado problemas en cadena, ya que no solo afectan a los viajeros que iban en esos aviones, sino también a los pasajeros que esperaban en el aeropuerto de Asturias para hacer otro viaje.

Pendiente de nuevos destinos

Mientra tanto, el aeropuerto espera nuevos destinos. El Principado ya ha trasladado una propuesta de adjudicación en su nuevo concurso de promoción turística, que estaba destinado a mantener las rutas actuales y a incorporar alguna más: Oporto, Dublín y Venecia, Bolonia o Florencia. Las tres últimas ciudades citadas van en un lote conjunto; solo puede salir una y Bolonia o Florencia serían las novedades, puesto que no están en la parrilla actual.

Asturias, además, tendrá este año la mayor oferta de plazas aéreas de su historia: más de 1,6 millones de asientos que ya están a la venta para la temporada de verano, que va de abril a octubre. Y se buscan nuevas rutas. En ese sentido, los nuevos destinos más probables estarían en Reino Unido, Alemania y Suiza. Manchester, Edimburgo, Berlín, Hamburgo, Ginebra y Zúrich son las ciudades que están en estudio en esos países.