La Revuelta de Mujeres en la Iglesia se concentrará el 1 de marzo ante la Catedral
La Revuelta de Mujeres en la Iglesia ha convocado el próximo 1 de marzo una concentración ante la Catedral de Oviedo, a las 13.00 horas, en el contexto de las movilizaciones por el Día Internacional de la Mujer.
El movimiento, nacido en el seno de la Iglesia católica, reivindica la dignidad y la igualdad de las mujeres dentro de la institución, denuncia sus abusos y la imposición de dos únicos arquetipos femeninos –la mujer buena y la mala, María y Eva–.
Este año la Revuelta quiere reivindicar especialmente "la dignidad del cuerpo de las mujeres". La convocatoria se extiende a 36 ciudades españolas y se presenta bajo el lema "Mujer: cuerpo sagrado". n
