Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Muerto a machetazos en La Felguera50 años de la YPartido derechas AsturiasNuevo negocio Alimerka
instagramlinkedin

La Revuelta de Mujeres en la Iglesia se concentrará el 1 de marzo ante la Catedral

Elena Fernández-Pello

Elena Fernández-Pello

Oviedo

La Revuelta de Mujeres en la Iglesia ha convocado el próximo 1 de marzo una concentración ante la Catedral de Oviedo, a las 13.00 horas, en el contexto de las movilizaciones por el Día Internacional de la Mujer.

El movimiento, nacido en el seno de la Iglesia católica, reivindica la dignidad y la igualdad de las mujeres dentro de la institución, denuncia sus abusos y la imposición de dos únicos arquetipos femeninos –la mujer buena y la mala, María y Eva–.

Noticias relacionadas

Este año la Revuelta quiere reivindicar especialmente "la dignidad del cuerpo de las mujeres". La convocatoria se extiende a 36 ciudades españolas y se presenta bajo el lema "Mujer: cuerpo sagrado". n

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Gran despliegue en el HUCA para trasladar a otras comunidades los órganos donados por un adolescente asturiano
  2. 6,50 euros: el dinero que ofrece Adif a una joven ganadera asturiana por dejar su explotación y que no da 'ni para un saco de pienso
  3. ¡Final feliz en Cudillero! Encuentran vivo en el bosque al octogenario desaparecido tras día y medio de búsqueda
  4. La llamada de auxilio a su hijo del octogenario desaparecido en Cudillero: 'Ven a traeme un palu, a ver si soy a levantame
  5. Atención conductores asturianos: un nuevo radar móvil entra en funcionamiento en la 'Y
  6. Nacho Manzano, el cocinero tres estrellas Michelin de Asturias, expande su cocina y se pondrá al frente de dos restaurantes en Oporto
  7. Una mujer sufre una indisposición en plena Autovía del Cantábrico en Posada de Llanes: la Guardia Civil la encontró tirada sobre la calzada
  8. Los ataques a profesores van a más en Asturias: la última agresión, este mismo martes, acabó con una docente en el centro de salud

Un juzgado anula el despido de una trabajadora que tuvo que acudir a la eutanasia de su perro y critica que no existan permisos para cuidado de mascotas

Un juzgado anula el despido de una trabajadora que tuvo que acudir a la eutanasia de su perro y critica que no existan permisos para cuidado de mascotas

ÚLTIMAS HORAS: Consigue aquí por menos de 20 euros el acceso a todos los contenidos de LA NUEVA ESPAÑA durante seis meses

ÚLTIMAS HORAS: Consigue aquí por menos de 20 euros el acceso a todos los contenidos de LA NUEVA ESPAÑA durante seis meses

Nuevo frente del Principado y los transportistas para mejorar la autopista Y: el ansiado (y parado) proyecto de un enlace para el que exigen "agilidad" a Puente

Nuevo frente del Principado y los transportistas para mejorar la autopista Y: el ansiado (y parado) proyecto de un enlace para el que exigen "agilidad" a Puente

La inversión de 60 millones en Navia que Ence ha puesto sobre la mesa para aprobar el ERE y que de momento no logra desconvocar la huelga indefinida

La inversión de 60 millones en Navia que Ence ha puesto sobre la mesa para aprobar el ERE y que de momento no logra desconvocar la huelga indefinida

El temporal de viento también golpea a los trenes de Asturias: supresiones por la caída de un árbol

El temporal de viento también golpea a los trenes de Asturias: supresiones por la caída de un árbol

El materialismo filosófico de Bueno, vital y sin fronteras

IU plantea a Francisco Bastida para el Constitucional

IU plantea a Francisco Bastida para el Constitucional

Amenaza de movilizaciones en la industria auxiliar por el convenio

Tracking Pixel Contents