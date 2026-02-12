Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

¿Cuáles son los siguientes pasos de las trabajadoras de las escuelinas? Una gran manifestación, el apoyo de Covadonga Tomé y una pregunta concreta a la Consejera: "Están racaneando"

Tomé exige un compromiso "firme, viable y concreto" al Principado para abordar las reivindicaciones de las educadoras antes de 2027

Por la izquierda, Tania Alonso, Covadonga Tomé y Carmen Riesgo, esta mañana, en la Junta General del Principado.

Por la izquierda, Tania Alonso, Covadonga Tomé y Carmen Riesgo, esta mañana, en la Junta General del Principado.

Sara Bernardo

Sara Bernardo

La diputada del Grupo Mixto y portavoz de Somos Asturias, Covadonga Tomé, denuncia que se esté "racaneando en las condiciones laborales de las educadoras de las escuelinas". Así lo verbalizó esta mañana en una rueda de prensa en la que estuvo acompañada por Carmen Riesgo y Tania Alonso, representantes de CC OO de la red de 0 a 3 años.

"Estamos ante un sector eminentemente feminizado y, precisamente por eso, nos duele especialmente", dijo, en referencia al conflicto que las educadoras mantienen abierto con la Consejería de Educación al no firmar la última propuesta del departamento de Eva Ledo, algo que sí hicieron los otros tres sindicatos, UGT, USIPA y CSIF.

Tomé repasó las principales reivindicaciones de las trabajadoras de la red autonómica, que pasan en primer lugar por la recategorización al Grupo B (el grupo que, insistió la diputada, les corresponde según legislación) y la estabilización de las plazas tras el traslado de competencias de los Ayuntamientos a la Administración autonómica.

Unas cuestiones que Tomé trasladará esta tarde a la Comisión de Educación. Tal y como explicó, el compromiso adquirido con las trabajadoras por parte del Principado es abordar estas cuestiones en el primer semestre de 2027: "Es un año electoral y sabemos que estarán con la vista puesta en otro sitio". Motivo por el que exigió un compromiso "firme, viable y concreto".

Más allá de las condiciones puramente contractuales, Tomé repasó también otras reivindicaciones como el calendario lectivo de las escuelas de bebés. "Están racaneando por diez días", apuntó la diputada o la “escasez de recursos” a la que las propias educadoras hicieron referencia.

Movilizaciones

Carmen Riesgo y Tania Alonso aprovecharon la ocasión para recordar las próximas movilizaciones. El 18 y 19 de febrero están convocadas dos jornadas de huelga. Para el 18, a las 11.00 horas, hay prevista una concentración frente a la Junta General. El 19 habrá una manifestación que partirá a las 18.00 horas desde la estación de Renfe de Oviedo para llegar hasta la Consejería de Educación.

