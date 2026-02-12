El temporal de viento también golpea a los trenes de Asturias: supresiones por la caída de un árbol

El temporal de viento que azota Asturias desde la madrugada está provocando nuevas incidencias en la red ferroviaria, con trenes cancelados, retrasos acumulados y tramos de vía interrumpidos tanto en las cercanías de ancho convencional como en la red de ancho métrico (antigua Feve).

Según fuentes de Adif, la línea C2 (Oviedo-El Entrego) permanece interrumpida desde antes del inicio del servicio comercial por la caída de un árbol sobre la catenaria, que causó daños en la infraestructura entre Tudela Veguín y Peñarrubia.

Técnicos de Adif trabajan desde primera hora para retirar los restos y reparar la instalación eléctrica, con el objetivo de restablecer la circulación “lo antes posible”. La incidencia obligó a suprimir varios servicios entre Oviedo y El Entrego y a habilitar salidas recortadas en algunos convoyes.

Los problemas también se extienden al ancho métrico, donde la línea C7 se encuentra interrumpida entre Mieres y Ablaña, igualmente por la caída de árboles sobre la vía. En este corredor se han registrado supresiones de trenes y alteraciones del servicio.

Además, en el eje central Oviedo-Gijón-Avilés (C1, C2 y C3) se acumulan retrasos puntuales por incidencias en distintos puntos de la infraestructura, agravadas por las condiciones meteorológicas adversas, con rachas de viento que han complicado la explotación normal del servicio. Renfe recomienda a los viajeros consultar el estado de los trenes antes de desplazarse.

Estas incidencias se producen después de varios días con muchas supresiones por averías y causa de la huelga ferroviaria. La circulación con los trenes AVE, en cambio, está registrándose este jueves con normalidad.