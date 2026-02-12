Las tres Cámaras asturianas celebrarán elecciones en mayo

Este 2026 es año de elecciones en las 88 cámaras de comercio que hay en España, pero eso no significa que todas se celebren a la vez. Aunque el inicio del proceso electoral es una competencia nacional (cuyo pistoletazo de salida tuvo lugar el pasado 4 de diciembre con una orden del Ministerio de Economía publicada en el Boletín Oficial del Estado), corresponde a las administraciones autonómicas (es decir, al Gobierno del Principado en el caso de Asturias) la fijación detallada del calendario electoral de cada cámara. El previsto para las tres entidades que tiene Asturias (Oviedo, Gijón y Avilés) apunta a que los comicios se celebren en el mes mayo. Estarán en juego los mandatos de los próximos cuatro años.

Y ha entrado ya en escena un primer ingrediente de la carrera electoral en Asturias, al menos en lo que atañe a la Cámara de Comercio de Oviedo, presidida por Carlos Paniceres. Tal como publicó ayer LA NUEVA ESPAÑA, el empresario Arturo Estévez Suárez, director general de la constructora Esfer, sopesa concurrir a las elecciones de la entidad ovetense.

Según ha sabido este periódico, Estévez aún no ha tomado una decisión en firme sobre si presentarse o no, pero lo hará próximamente. Fuentes próximas al empresario sí confirman que ha recibido el apoyo de "numerosas empresas" para que lance una candidatura, aunque también matizan que Estévez no desea una "confrontación" como la que tuvo lugar el año pasado en la campaña de la Federación Asturiana de Empresarios (FADE), y en la que María Calvo derrotó a José Manuel Ferreira, vicepresidente de la Cámara ovetense, tras una tensa pugna electoral.

Más allá del caso de Oviedo y de las candidaturas en liza, los procesos electorales de las tres cámaras asturianas son complejos. De forma resumida, el proceso se divide en dos fases. En la primera, los electores (empresas y autónomos inscritos en el censo) votan para elegir a los vocales electos del pleno de la Cámara, distribuidos por sectores económicos. La segunda parte tiene lugar una vez constituido el pleno: los vocales votan internamente para elegir al presidente y al comité ejecutivo.

Las cámaras de Oviedo y de Gijón cuentan con 55 vocales cada una, mientras que la de Avilés tiene 37. Cualquiera de los empresarios designados como vocales son susceptibles de ser elegido como presidente.

De los 55 vocales que tienen los plenos de Oviedo y Gijón, 27 son elegidos por los distintos sectores económicos de cada cámara, doce son designados automáticamente por ser representantes de las empresas que más aportan económicamente a la institución y otros seis son propuestos por FADE. En la Cámara de Avilés, el reparto proporcional es de 25, ocho y cuatro vocales.

Para optar como candidato hay que reunir el aval del 5% de los miembros del sector por el que se concurra. Serán suficientes diez respaldos en los grupos con más de 200 electores. Si en alguno de estos grupos hubiese más candidatos que puestos, se celebrarán elecciones específicas para determinar quiénes formarán parte del pleno.

Noticias relacionadas

Una vez que se constituya el pleno, cualquiera de sus vocales podrá postularse a la presidencia. El máximo dirigente de la Cámara será elegido de entre ellos (si hubiese más de un aspirante) por el pleno. A continuación, el nuevo presidente diseñará y propondrá la composición del comité ejecutivo (14 miembros en Oviedo, 16 en Gijón y 12 en Avilés), que deberá someter en bloque a su ratificación por el órgano plenario.