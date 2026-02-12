Vuelve y reabre en Asturias el querido restaurante de una famosa cadena especializada en brunch, hamburguesas y platos internacionales: "Si ya eras fan de su carta, prepárate"

"Iniciamos una nueva etapa de innovación al acercar a nuestros clientes una selección de productos internacionales y nacionales, creando un equilibrio perfecto entre lo mejor de ambas cocinas. Con esta evolución, nos transformamos en un concepto eatery, una casa de comidas moderna donde no solo se disfruta de la comida, sino de toda una experiencia gastronómica que sorprende por su calidad y variedad.".

Así es el nuevo Vips, la cadena de restaurantes que se extiende por toda España y que vuelve a abrir sus puertas en uno de sus locales más emblemáticos de Asturias.

"¡Vips se viste de estreno en Parque Principado! Si ya eras fan de su carta, prepárate… Ahora el restaurante te va a enamorar aún más. Nueva decoración, luces que crean ambiente y un toque de vegetación que hace que todo se sienta más acogedor. ¿Qué te pareeece?".

Los usuarios pueden volver a disfrutar de una buena cena o comida antes o después de sus compras o incluso de disfrutar de su película favorita en los cines de este complejo comercial. En las cartas de estos restaurantes puedes descubrir todo tipo de platos: pastas, manjares de influencia asiática, hamburguesas, carnes o los espectaculares sandwiches, como el CachoPower, que nació en 2020.

La cadena de cafeterías-restaurantes VIPS es un concepto líder en España y está avalada por más de 50 años de experiencia, una trayectoria única en el sector hostelero español.

También está respaldada por el grupo de restauración más consolidado del país, Grupo Alsea, lo que le hace beneficiarse de todas las ventajas competitivas propias a la empresa; destacando especialmente el acceso a su programa de fidelización Club by, puntero en el sector y con más de 1.000.000 socios.