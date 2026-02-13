El absentismo se dispara en la construcción (también en la asturiana)

La patronal asturiana de la construcción, CAC-Asprocon, se ha sumado este viernes a las advertencias que la organización sectorial a nivel nacional, la Confederación Nacional de la Construcción (CNC), ha arrojado sobre el impacto del absentismo laboral en sus cuentas. Según un informe presentado esta semana por la CNC, este fenómeno le cuesta 3.565 millones de euros anuales al sector a nival nacional, lo cual equivale al 1,7% de sus ventas. CAC-Asprocon ha asegurado en un comunicado que la ausencia al trabajo "se ha convertido en un problema estructural".

El fenómeno se ha disparado en los últimos años. Así, las horas de incapacidad temporal (IT) han aumentado un 75% desde 2018, hasta situarse en 113 horas perdidas por trabajador al año en la construcción española.

Estos datos figuran en el primer informe específico sobre absentismo en el sector, presentado esta semana por la CNC. La patronal asturiana advierte de que la ausencia al trabajo "está afectando directamente a la productividad, la planificación y el cumplimiento de plazos en las obras".

En concreto, la organización presidida por Joel García remarca que el impacto "es especialmente intenso en las pequeñas y medianas empresas (pymes), que constituyen la base del tejido empresarial del sector". "En Asturias, donde predominan las pymes que operan con márgenes ajustados, cualquier desviación de costes o retraso en la ejecución puede comprometer seriamente la viabilidad de los proyectos".

Además, CAC-Asprocon señala que "una parte relevante" del absentismo que sufre el sector "responde a factores externos al control de las empresas, como el envejecimiento de las plantillas, la ampliación de permisos legales o las demoras del sistema sanitario, que prolongan las bajas médicas y dificultan la organización de los trabajos". A juicio de la patronal, esos elementos "generan paralizaciones, reprogramaciones y costes adicionales derivados de maquinaria ociosa y reajustes en obra".

Ante esta situación, la patronal asturiana considera imprescindible que estas desviaciones, imposibles de prever en una oferta, sean reflejados en los precios de los contratos públicos, de modo que los costes "no recaigan exclusivamente sobre las empresas adjudicatarias, especialmente en una comunidad como Asturias, donde la obra pública tiene un peso determinante en la actividad del sector".

Los "fallos estructurales" de la gestión de las bajas

El aumento de las bajas laborales en los últimos años es uno de los principales problemas denunciados por las organizaciones empresariales asturianas. Un problema que, según indicó la semana pasada la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), se debe a "deficiencias estructurales" de las administraciones implicadas en la gestión de las incapacidades temporales.

Según la Airef, la disfunción se debe principalmente a que la prestación es concedida por los médicos de atención primaria, mientras la responsabilidad financiera la asume la Seguridad Social y el Sistema Nacional de Salud realiza un seguimiento de los gastos hasta el día 365 (fecha en que la mayoría de las incapacidades pierden su condición de temporal).

"Esta configuración dificulta la correcta internalización del coste económico y genera riesgos de sobreutilización y prolongación innecesaria de los procesos", al no existir una supervisión y coordinación reforzada en "un modelo descentralizado" como el de la sanidad española, señaló la organización en un informe.