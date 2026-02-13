La AEMET activa en Asturias la alerta por "riesgo importante" de nevadas y oleaje tras la entrada de la borrasca "Oriana"

La borrasca "Oriana" ya está aquí. Desde primera hora de la mañana, prácticamente toda Asturias está bajo el chaparrón. Y lo peor está por llegar. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado la alerta naranja ("riesgo importante") por nevadas y oleaje a partir de las 11.00 horas de este viernes. Los avisos, también amarillos por fuertes vientos, se mantendrán hasta primera hora de la tarde del sábado.

Durante las próximas horas, se esperan nevadas con acumulados significativos en zonas montañosas de la mitad sur, así como rachas de viento muy fuertes en la Cordillera a última hora del día y de madrugada. Ante ello, el 112 de Asturias ha pedido precaución a la población: "Es peligroso realizar recorridos a pie por alta montaña y practicar deportes invernales". El riesgo de aludes es, según la AEMET, "notable".

"Oriana" provocará este viernes precipitaciones generalizadas durante todo el día, que en el litoral podrán ir acompañadas además de tormentas. En Avilés ya han suspendido el desfile de los escolinos de esta tarde, prevista para las 17.00 horas, y en su lugar se celebrará una fiesta en el colegio Palacio Valdés. La cota de nieve empezará situándose en los 1.200 metros para bajar en las últimas horas a los 900. Las temperaturas están en descenso, con máximas de 14 grados, y el temporal marítimo dejará olas de hasta 6 metros.

Afecciones en las carreteras

Según datos del 112, hay un puerto cerrado, el Alto de La Farrapona, en Somiedo, y en otros seis son necesarias las cadenas por la nieve. Son Leitariegos (Cangas del Narcea), el Connio (Cangas del Narcea), Cerredo (Degaña), Valdeprado (Degaña), Somiedo y Ventana (Teverga).

Pronóstico para mañana y el domingo

El sábado, las nevadas serán aún más importantes, descendiendo la cota hasta los 600 metros. Pero hay una buena noticia para el Antroxu: las precipitaciones remitirán, en principio, al mediodía, con lo que el Descenso de Galiana de Avilés podría salvarse de las lluvias.

Para el domingo ya no hay alertas, con el adiós de "Oriana". La AEMET pronostica cielos nubosos, precipitaciones débiles dispersas en la zona más occidental de la región y termómetros en ascenso, con máximas de 17 grados. Los meteorólogos aseguran que esta borrasca será la última de la larga lista de temporales de este invierno.