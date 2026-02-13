Alerta de la DGT a los conductores por la borrasca que llega a Asturias: "Busca un espacio resguardado"

La Delegación del Gobierno en Asturias ha activado la fase de alerta del protocolo de nevadas en la Red de Carreteras del Estado ante el aviso naranja de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) por nevadas, que pueden bajar la cota de nieve hasta los 600 metros mañana viernes, y otras situaciones meteorológicas extremas.

La medida afectará al Puerto de Pajares (N-630), y a la autovía de Huerna (AP-66), desde las 12.00 horas de mañana día 13 hasta las 12.00 horas del sábado 14 de febrero. Durante ese periodo se podrán registrar acumulaciones de nieve significativas que pueden afectar a la circulación en la Red de Carreteras del Estado a su paso por el Principado de Asturias. Delegación del Gobierno recomienda a las personas usuarias de estas vías que consulten el estado de las carreteras antes de desplazarse y extremen la precaución en la conducción en los tramos y horarios afectados.

La Dirección General de Tráfico (DGT) amplía estas precauciones a los propietarios de coches eléctricos, que pueden verse seriamente afectados por las condiciones climatológicas de la borrasca. "¿Sabías que los vehículos #eléctricos son más sensibles a las bajas temperaturas? Cuando el termómetro baja, tanto la capacidad como el rendimiento de su batería se ven afectado", expresan a través de su cuenta oficial de la red social X.

Tal y como explica la revista de la DGT, "a diferencia de los coches de combustión, los eléctricos participan de un proceso más sensible al termómetro porque su sistema central (la batería) no genera calor de forma inherente, por lo que los efectos de las bajas temperaturas se hacen mucho más evidentes. Cuando el termómetro baja, tanto la capacidad como el rendimiento de una batería de vehículo eléctrico se ven muy afectados. Y es que las reacciones químicas que permiten liberar energía y aceptar carga se ralentizan, por lo que el coche puede sufrir una disminución de autonomía y alargar los tiempos de carga. Por ello, es fundamental adoptar ciertos hábitos".

"También hay que procurar dejar el vehículo aparcado en un lugar lo más cálido o protegido del viento posible (lo ideal es en un garaje). Es muy recomendable tener un enchufe en propiedad, por lo que si se cuenta con uno, debería también estar protegido de las inclemencias climatológicas. Si no es posible aparcarlo en garaje, buscar al menos un espacio resguardado o incluso bajo una farola, ya que una temperatura ambiente algo mayor puede marcar una diferencia muy apreciable. Si el coche dispone de función de precalentamiento de la batería, lo más aconsejable es utilizarla. Poner en marcha la climatización mientras que el vehículo está conectado al punto de carga también permite calentar el habitáculo sin gastar la batería. Este gesto no sólo mejora el confort, sino que evita que se pierda parte de la autonomía eléctrica por tener que calentar el interior estando ya en marcha. Evidentemente, debemos hacer esto si se va a conducir el vehículo poco después de que se haya recargado. Si va a ser al día siguiente o un tiempo después, no merece la pena. Estos cuidados previos permiten que, cuando hayamos arrancado y estemos circulando, la batería trabaje en unas condiciones menos adversas y se reduzca el impacto que el frío puede tener en la autonomía real".