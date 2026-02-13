ArcelorMittal para el horno alto "B" de Gijón durante meses al tener que vaciarlo
La instalación seguirá inoperativa en un momento en el que está repuntando la demanda de acero y la compañía incrementará su producción en Europa
ArcelorMittal ha parado el horno alto «B» de Gijón, uno de los dos pilares de la siderurgia integral asturiana. La instalación se apaga tras los intentos de arranque sin éxito que se han sucedido desde octubre. La compañía vaciará el horno alto para evaluar la avería y acometer su «rearranque» de forma segura. La operación durará «varios meses», según destacaron fuentes de la multinacional, y se produce en un momento en el que ArcelorMittal pretende ir aumentando paulatinamente la actividad de sus plantas en Europa ante la mejora de las expectativas del mercado del acero.
Fuentes sindicales apuntaron que en la tarde de este jueves, la compañía ordenó la parada del horno alto «B» de Gijón, que no produce arrabio con normalidad desde finales del pasado mes de septiembre, cuando la instalación fue sometida a una parada de mantenimiento. En octubre se intentó reanudar la producción, pero en el horno se registraron incendios y no se logró estabilizar la instalación. Los intentos posteriores de arranque registraron el mismo resultado, por lo que la empresa comenzó a utilizar el método excepcional de arranque de la oxilanza, consistente en perforar el horno para introducir oxígeno y propano para controlar el calentado. El último de estos intentos se produjo durante la última semana y no ha dado resultados.
Desde este jueves el horno alto «B» está parado. Fuentes sindicales señalaron que por la tarde la compañía dio la instrucción de sacar las lanzas del horno y dejar los toberones tapados para iniciar la parada en frío de cara a la apertura del horno para inspeccionarlo y ver el alcance de la avería. Para ello será necesario un proceso de vaciado del arrabio y la escoria. De la evaluación dependerá si es posible reactivar el horno o es necesaria una reforma que necesitaría del visto bueno de la dirección de la multinacional por sus altos costes en un momento en el que el futuro de los hornos altos está en el aire por motivos medioambientales.
En la noche de este jueves, la compañía emitió un comunicado en el que señaló que «desde la dirección de ArcelorMittal, habiendo resultado infructuoso el proceso de estabilización llevado a cabo en el horno alto B de Asturias, ha decidido poner en marcha el proceso de parada en frío y posterior vaciado del horno a fin de acometer su rearranque posterior de forma segura». Añadió que el «proceso de enfriado se iniciará en los próximos días y se estima un tiempo total de trabajos de varios meses para que el horno vuelva a estar operativo». La compañía «tratará de minimizar el impacto de esta medida y organizará los recursos necesarios para proteger al máximo las necesidades de sus clientes durante el tiempo que dure esta parada temporal», concluyó la empresa.
En estos momentos, la siderurgia integral asturiana funciona con un único horno alto, el «A», que es insuficiente para abastecer de arrabio a las acerías de Gijón y Avilés, lo que está obligando a importar desbastes y palanquilla de otras plantas de ArcelorMittal y a dosificar la actividad de acerías y talleres acabadores de Asturias. Muchos de ellos están operando por debajo de sus niveles de los últimos años y la compañía está regulando personal con la aplicación del ERTE que tiene activo.
