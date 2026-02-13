Asturias reitera su oposición a prohibir la pesca de la angula: las razones del Consejero para plantarse ante el Ministerio de Transición Ecológica

Un rotundo no. Es lo que dirá el consejero de Medio Rural del Principado, Marcelino Marcos, a la ministra de Transición Ecológica (MITECO), Sara Aagesen, cuando ésta plantee en el Comité de Flora y Fauna el próximo martes incluir la anguila en el listado de especies protegidas, lo que conllevaría la prohibición de la pesca de su alevín, la angula, con gran arraigo en Asturias.

Marcos reiteró su oposición en la reunión telemática del consejo consultivo de Agricultura y Pesca que se celebró este viernes, presidida por el Ministro Luis Planas. "He destacado nuestra oposición a la inclusión de la anguila en el Catálogo especial español de especies amenazadas en peligro de extinción. Lo hice explicándole los motivos claramente", explicó el Consejero.

Son varios los motivos que esgrime Asturias. Uno, "que se encuentra ya sometida a un régimen de protección y un control elevado y progresivo". Además, advierte el Consejero de Medio Rural, la medida impulsada por Sara Aagesen -que tiene en marcha una campaña con un vídeo en el que ella explica el riesgo de extinción de la especie con el apoyo de cocinero que se niegan a servirla en su restaurantes- "no tiene en cuenta ni las consecuencias jurídicas sobre actividades que actualmente están autorizadas, ni se tiene en cuenta la interacción con la Política Pesquera Común, ni los efectos sobre instrumentos de gestión sectorial. Pero sobre todo no se tiene en cuenta el impacto socioeconómico. La pesca profesional de la anguila es una actividad tradicional y lo sabemos bien en Asturias, que además está intensamente regulada y vinculada a un modelo de pesca artesanal de pequeña escala que sostiene la renta anual de nuestros pescadores".

Marcelino Marcos, durante la reunión telemática, con el Ministro Luis Planas, en la pantalla. / Principado de Asturias

Marcos recordó las numerosas restricciones que han ido aplicando a la pesquería en la región en las últimas décadas, como límite de días, de licencias y controles técnicos. "Por eso forma parte del modelo de multidiversidad económica promovido por la política pesquera común, como un instrumento de resiliencia del sector artesanal. Una medida de este calado que como pretende el Ministerio de Transición Ecológica tendría efectos estructurales inmediatos", avisa.

Paradoja europea

También se queja Asturias de que prohibirla en España para frenar la presión sobre la especie y permitir que se recupere no tendría efecto, ya que países del entorno como Francia y Portugal permiten su captura. "Estamos hablando de países como Francia que realmente dentro de la propia Unión Europea supone un 90% de capturas. En Galicia se daría la paradoja de que en el río Miño, en el lado gallego, no podrían realizar capturas. Pero sin embargo por el lado de Portugal sí. Eso genera asimetría competitiva para la flota artesanal europea".

La reunión del Consejo Consultivo también sirvió para hablar de la PAC (Política Agraria Común) y esos recortes que se prevén en el próximo presupuesto euroepo. "Las noticias que llegan siguen siendo descorazonadoras y no se garantizan los recursos más allá de 2027 para nuestro sector primario", señaló Marcos, quien aprovechó para presentar al ministro Planas el Pacto por el Medio Rural que se acab de firmar en Asturias, pionero en España.