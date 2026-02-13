Asturias reitera su oposición a prohibir la pesca de la angula: las razones del Consejero para plantarse ante el Ministerio de Transición Ecológica
"Ya se encuentra sometida a un régimen de protección y un control elevado", advierte Marcelino Marcos al Gobierno central
Un rotundo no. Es lo que dirá el consejero de Medio Rural del Principado, Marcelino Marcos, a la ministra de Transición Ecológica (MITECO), Sara Aagesen, cuando ésta plantee en el Comité de Flora y Fauna el próximo martes incluir la anguila en el listado de especies protegidas, lo que conllevaría la prohibición de la pesca de su alevín, la angula, con gran arraigo en Asturias.
Marcos reiteró su oposición en la reunión telemática del consejo consultivo de Agricultura y Pesca que se celebró este viernes, presidida por el Ministro Luis Planas. "He destacado nuestra oposición a la inclusión de la anguila en el Catálogo especial español de especies amenazadas en peligro de extinción. Lo hice explicándole los motivos claramente", explicó el Consejero.
Son varios los motivos que esgrime Asturias. Uno, "que se encuentra ya sometida a un régimen de protección y un control elevado y progresivo". Además, advierte el Consejero de Medio Rural, la medida impulsada por Sara Aagesen -que tiene en marcha una campaña con un vídeo en el que ella explica el riesgo de extinción de la especie con el apoyo de cocinero que se niegan a servirla en su restaurantes- "no tiene en cuenta ni las consecuencias jurídicas sobre actividades que actualmente están autorizadas, ni se tiene en cuenta la interacción con la Política Pesquera Común, ni los efectos sobre instrumentos de gestión sectorial. Pero sobre todo no se tiene en cuenta el impacto socioeconómico. La pesca profesional de la anguila es una actividad tradicional y lo sabemos bien en Asturias, que además está intensamente regulada y vinculada a un modelo de pesca artesanal de pequeña escala que sostiene la renta anual de nuestros pescadores".
Marcos recordó las numerosas restricciones que han ido aplicando a la pesquería en la región en las últimas décadas, como límite de días, de licencias y controles técnicos. "Por eso forma parte del modelo de multidiversidad económica promovido por la política pesquera común, como un instrumento de resiliencia del sector artesanal. Una medida de este calado que como pretende el Ministerio de Transición Ecológica tendría efectos estructurales inmediatos", avisa.
Paradoja europea
También se queja Asturias de que prohibirla en España para frenar la presión sobre la especie y permitir que se recupere no tendría efecto, ya que países del entorno como Francia y Portugal permiten su captura. "Estamos hablando de países como Francia que realmente dentro de la propia Unión Europea supone un 90% de capturas. En Galicia se daría la paradoja de que en el río Miño, en el lado gallego, no podrían realizar capturas. Pero sin embargo por el lado de Portugal sí. Eso genera asimetría competitiva para la flota artesanal europea".
La reunión del Consejo Consultivo también sirvió para hablar de la PAC (Política Agraria Común) y esos recortes que se prevén en el próximo presupuesto euroepo. "Las noticias que llegan siguen siendo descorazonadoras y no se garantizan los recursos más allá de 2027 para nuestro sector primario", señaló Marcos, quien aprovechó para presentar al ministro Planas el Pacto por el Medio Rural que se acab de firmar en Asturias, pionero en España.
Suscríbete para seguir leyendo
- El nuevo negocio en el que entra Alimerka y que tendrá su primer establecimiento en Gijón
- 6,50 euros: el dinero que ofrece Adif a una joven ganadera asturiana por dejar su explotación y que no da 'ni para un saco de pienso
- ¡Final feliz en Cudillero! Encuentran vivo en el bosque al octogenario desaparecido tras día y medio de búsqueda
- Levantan un peaje en Madrid...y Asturias envía una carta y vuelve a pedir la supresión del peaje del Huerna
- La llamada de auxilio a su hijo del octogenario desaparecido en Cudillero: 'Ven a traeme un palu, a ver si soy a levantame
- Atención conductores asturianos: un nuevo radar móvil entra en funcionamiento en la 'Y
- Atención conductores asturianos, el cambio de velocidad en autovía a 100 kilómetros por hora por el nuevo radar de la DGT: dónde está y cómo funciona
- Nacho Manzano, el cocinero tres estrellas Michelin de Asturias, expande su cocina y se pondrá al frente de dos restaurantes en Oporto