Barbón anuncia 25 compromisos para 2026: más empleo, vivienda, matrícula universitaria gratis y un refuerzo “histórico” de servicios públicos
El Presidente presume del balance de 2025 —“recuperación demográfica” y auge empresarial— y fija como meta superar las 400.000 afiliaciones; “solo aceptaremos una propuesta” de financiación autonómica que beneficie a Asturias
El presidente del Principado, Adrián Barbón, presentó este viernes los 25 compromisos con los que el Gobierno autonómico afronta 2026, un paquete de objetivos que “implican a todas las consejerías” y que, según defendió, busca consolidar “Asturias como referente de progreso” y “cerrar el paso a la involución”. “La acción del gobierno en 2025 consolidará Asturias como referente de progreso para responder a las necesidades de la inmensa mayoría social y cerrar el paso a la involución”, afirmó.
Antes de desgranar los retos del año, Barbón hizo balance del cierre de 2025, que resumió en recuperación demográfica, impulso de la actividad empresarial y turística y nuevas expectativas industriales. Entre los datos que destacó figura “el cierre de 2025 con 22.938 parados menos y 30.534 afiliados más que en el mismo mes de 2019”, además de la creación de 1.565 nuevas sociedades, “la cantidad más alta de la última década”. También citó el aumento de la población “no solo por la inmigración, sino también por un repunte de los nacimientos”, el “éxito” de la alta velocidad ferroviaria, el incremento de destinos del aeropuerto y los 480 empleos vinculados a 16 centros de I+D+i de grandes empresas.
El Presidente aseguró que no se conforma con esas cifras y dijo encarar 2026 “con plena voluntad y decisión política” para afrontar retos como la reforma del modelo de financiación autonómica. “Solo aceptaremos una propuesta que beneficie al Principado”, garantizó. En el mismo bloque de reivindicaciones, insistió en el rechazo a la “prórroga ilegal” del peaje del Huerna, defendió medidas de apoyo a la siderurgia y reclamó mejoras en la red de cercanías ferroviarias.
Barbón enmarcó su hoja de ruta en dos rasgos que considera propios de Asturias: “estabilidad política y crecimiento social”. “Nosotros apostamos por una Asturias con empleo e industria, capaz de superar el desafío demográfico, y, a la vez, fuerte en sus servicios públicos, fuerte también en la defensa de los derechos y libertades. Frente a la involución y el miedo, nosotros hablamos de igualdad, justicia, solidaridad y esperanza”, subrayó.
Según el presidente, el Principado “está abriendo el camino” con medidas como la red autonómica, pública y gratuita de 0 a 3 años; la gratuidad de la matrícula universitaria; el centro de crisis para víctimas de agresiones sexuales y “la vía fiscal asturiana”. “Este es el modelo que afianzaremos en 2026: la Asturias que resurge, que mejora económicamente y se refuerza socialmente, la Asturias que crece con progreso social”, afirmó.
Los 25 compromisos de Barbón para 2026
- Más empleo y menos paro: romper la barrera de las 400.000 personas afiliadas a la Seguridad Social. Aspiramos a volver a bajar el listón de las 50.000 personas en paro y a superar las 400.000 afiliadas a la Seguridad Social en los meses de mayor actividad.
- Asturias, territorio de ciencia e innovación. Cuando se cumple el primer aniversario de la Ley de Ciencia, pondremos en marcha el CSIC asturiano con la incorporación de sus primeros científicos. Además, crearemos, junto con la Universidad de Oviedo, tres nuevos centros de I+D+i vinculados al cáncer, el origen de la vida y la investigación espacial.
- Con el derecho a la vivienda. Alcanzaremos el listón de 1.500 viviendas puestas en marcha en la legislatura, de modo que el parque público autonómico superará los 11.000 pisos. Este año entrarán los primeros inquilinos en las viviendas del programa Alquilámoste, se aprobarán las primeras zonas tensionadas y se impulsará la Ley de Vivienda en la Junta General.
- Justicia fiscal para justicia social: la ampliación de la vía fiscal asturiana. La entrada en vigor de la Ley del IRPF supondrá un alivio fiscal para el 90% de las personas declarantes. Además, aumentará la deducción por primer hijo y se creará otra específica para personas celíacas.
- Una sanidad de vanguardia. Invertiremos más de 40 millones para mejorar equipos e incorporar nuevos servicios. También pondremos en marcha en el HUCA una unidad específica dedicada a atender las enfermedades raras.
- Refuerzo de la detección precoz del cáncer. El cribado de cáncer de mama se extenderá a 8.000 mujeres más, porque alcanzará hasta los 72 años. El de cáncer de cérvix se ampliará a toda Asturias con el envío a casa de 80.000 autotomas y el de colon reforzará su alcance con el envío de 40.000 kits domiciliarios. Además, el cribado neonatal, uno de los más avanzados del país, se ampliará para detectar hasta 66 enfermedades.
- Apoyo a la salud mental. Aprobaremos otra norma pionera, la Ley de Salud Mental, tan necesaria para responder a uno de los grandes problemas de nuestro tiempo.
- Compromiso con la educación pública: gratuidad desde entrar en la escuelina hasta salir de la universidad. En septiembre se implantará la matrícula gratuita en todos los cursos y grados de la Universidad de Oviedo. Así, en Asturias todas las etapas educativas serán gratuitas: desde los 0 años, en les escuelines, hasta finalizar la Universidad, sin pagar un euro de matrícula.
- Nuevas infraestructuras educativas. Seguiremos impulsando nuevos equipamientos, como el colegio de educación especial de Montecerrao, el centro de Formación Profesional de La Grandiella, la segunda fase de la escuela superior de arte y el colegio de Nuevo Roces, que iniciará su actividad en septiembre.
- Mejor atención a la diversidad en las aulas. Continuaremos el cumplimiento del pacto Asturias Educa con la incorporación de 110 nuevas plazas de pedagogía terapéutica y otras 110 de audición y lenguaje.
- Atención temprana para los más pequeños. Ampliaremos la atención temprana a niños y niñas de hasta 6 años, con el objetivo de duplicar la cobertura actual hasta los 4.000 menores en 2027.
- Asturias hiperconectada. Congelamos el precio máximo de la tarjeta Conecta en 30 euros al mes. Al tiempo, y gracias a la Estrategia de Conectividad Aérea, el aeropuerto ofrecerá 30 destinos directos a nueve países, incluidas nuevas conexiones con Dublín, Oporto, Roma y Florencia.
- Afianzar el respeturismo con la ley que permitirá aplicar a los ayuntamientos una tasa turística voluntaria. También reforzaremos el apoyo al turismo rural con el lanzamiento de 9.300 bonos para estancias en los meses con menor demanda.
- Más agilidad con IA. Vamos a poner en marcha una factoría de IA para avanzar en simplificación administrativa, un objetivo prioritario aprovechando la elaboración de la Estrategia de Inteligencia Artificial del Principado.
- Una justicia cercana, moderna y protectora. A la inauguración del juzgado de Cangas del Narcea y el inicio de las obras de la nueva sede de Pravia se sumará un refuerzo histórico del servicio de justicia gratuita, con una dotación adicional de 1,2 millones.
- Impulso a la igualdad y protección con doce nuevos pisos de primera acogida en la Casa Malva y la ampliación del programa Coeducastur, que se extenderá a 120 centros educativos y a más de 31.000 alumnos y alumnas.
- Asturias cuida. Ampliaremos el servicio de ayuda a domicilio y la teleasistencia para personas dependientes hasta alcanzar las 20.000 personas atendidas, frente a las 15.000 actuales.
- Diversidad y participación. El Consejo de Gobierno aprobará los proyectos de Ley LGTBI y Participación Ciudadana en el primer trimestre. Además, se pondrá en marcha el Consejo de Transparencia.
- Protección del paraíso natural frente a los incendios. De nuevo, el mayor presupuesto de la historia: más de 100 millones para prevenir y combatir los incendios, incluido un fondo específico para proteger la interfaz urbano-forestal.
- Cumplimiento del Pacto por el Medio Rural. Este mismo año se comenzará a dar cumplimiento del pacto alcanzado con agentes sociales y económicos, poniendo en marcha un Plan específico para potenciar la ganadería extensiva, familiar y de montaña.
- Máxima seguridad en la red de carreteras. Este año será el de mayor inversión en la red autonómica de carreteras: 105 millones, para mejorar la seguridad y actuar sobre más de 600 kilómetros de vías.
- Agua contra el cambio climático. Dedicaremos 109 millones, la mayor inversión de la historia, para garantizar el abastecimiento, el saneamiento y la depuración de este recurso básico y hacer frente a los efectos de sequías e inundaciones, cada vez más frecuentes por el cambio climático.
- Saborea el paraíso. Pondremos en marcha el plan Saborea el paraíso para distinguir y promocionar nuestros mejores productos agroalimentarios.
- Asturias, territorio de cine. Elevaremos hasta un millón el apoyo a la industria cinematográfica y audiovisual. Además, arrancará el proyecto La Favrica, que incluirá una escuela de cine, nuevos platós de producción y espacios de postproducción.
- Nuevo impulso al deporte. Redoblaremos el apoyo al deporte asturiano y ampliaremos hasta 1,5 millones las subvenciones para federaciones deportivas y hasta 1,2 millones las ayudas a clubes de alto nivel.
