Barbón anuncia 25 compromisos para 2026: más empleo, vivienda, matrícula universitaria gratis y un refuerzo “histórico” de servicios públicos

El presidente del Principado, Adrián Barbón, presentó este viernes los 25 compromisos con los que el Gobierno autonómico afronta 2026, un paquete de objetivos que “implican a todas las consejerías” y que, según defendió, busca consolidar “Asturias como referente de progreso” y “cerrar el paso a la involución”. “La acción del gobierno en 2025 consolidará Asturias como referente de progreso para responder a las necesidades de la inmensa mayoría social y cerrar el paso a la involución”, afirmó.

Antes de desgranar los retos del año, Barbón hizo balance del cierre de 2025, que resumió en recuperación demográfica, impulso de la actividad empresarial y turística y nuevas expectativas industriales. Entre los datos que destacó figura “el cierre de 2025 con 22.938 parados menos y 30.534 afiliados más que en el mismo mes de 2019”, además de la creación de 1.565 nuevas sociedades, “la cantidad más alta de la última década”. También citó el aumento de la población “no solo por la inmigración, sino también por un repunte de los nacimientos”, el “éxito” de la alta velocidad ferroviaria, el incremento de destinos del aeropuerto y los 480 empleos vinculados a 16 centros de I+D+i de grandes empresas.

El Presidente aseguró que no se conforma con esas cifras y dijo encarar 2026 “con plena voluntad y decisión política” para afrontar retos como la reforma del modelo de financiación autonómica. “Solo aceptaremos una propuesta que beneficie al Principado”, garantizó. En el mismo bloque de reivindicaciones, insistió en el rechazo a la “prórroga ilegal” del peaje del Huerna, defendió medidas de apoyo a la siderurgia y reclamó mejoras en la red de cercanías ferroviarias.

Barbón enmarcó su hoja de ruta en dos rasgos que considera propios de Asturias: “estabilidad política y crecimiento social”. “Nosotros apostamos por una Asturias con empleo e industria, capaz de superar el desafío demográfico, y, a la vez, fuerte en sus servicios públicos, fuerte también en la defensa de los derechos y libertades. Frente a la involución y el miedo, nosotros hablamos de igualdad, justicia, solidaridad y esperanza”, subrayó.

Según el presidente, el Principado “está abriendo el camino” con medidas como la red autonómica, pública y gratuita de 0 a 3 años; la gratuidad de la matrícula universitaria; el centro de crisis para víctimas de agresiones sexuales y “la vía fiscal asturiana”. “Este es el modelo que afianzaremos en 2026: la Asturias que resurge, que mejora económicamente y se refuerza socialmente, la Asturias que crece con progreso social”, afirmó.

Los 25 compromisos de Barbón para 2026