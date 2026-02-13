Barbón, sobre los movimientos para un nuevo partido en Asturias: "Hay sectores económicos que ven que la derecha no tira"

El presidente del Principado, Adrián Barbón, se refirió este viernes de nuevo al plan empresarial para crear un nuevo partido en Asturias, que él mismo desveló hace unos días en el marco del movimiento que el alcalde socialista de Siero, Ángel García “Cepi”, hizo al insinuar la posibilidad de formar candidatura alternativa ante el “maltrato” que recibe su concejo. Barbón matiza ahora que no es algo nuevo y que lleva “meses, incluso años”, produciéndose un movimiento que tiene su origen en “la debilidad de la derecha”. “Lo que he dicho es ni más ni menos lo que todo el mundo sabe que sucede en esta comunidad autónoma”, manifestó.

Para el jefe del Ejecutivo, es “evidente que seguramente hay sectores económicos que quisieran construir una alternativa a la que representa la Federación Socialista Asturiana, a la que represento yo, y que ven que la derecha no tira. Por eso están planteándose reflexiones paralelas. ¿Eso en qué va a desembocar? No lo sé, yo no estoy en esas reuniones como comprenderán, no tengo ni idea de ese proyecto, solo sé que está reflexión se ha planteado”.

Barbón no solo tiene claro que los movimientos en el ámbito empresarial están produciéndose, quizá ahora más aceleradamente debido a la cercanía de las elecciones municipales y regionales, sino que su origen es claro: “La debilidad del liderazgo de la derecha”.

El Partido Popular, y su presidente, “no tiran”, aseguró. Como así demostrarían los datos y el crecimiento de Vox, que “se está comiendo al PP en Asturias”. Porque “si hay sectores empresariales y de ámbito económico analizando la posible creación de un partido en el espectro de la derecha, no tiene nada que ver con el Gobierno de Asturias”.

De comer lacasitos a Jesús Gil

El Gobierno regional, de unión progresista y reformista, “no tenemos nada que ver con esto”. En tal caso, añadió, “yo creo que sería bueno que (la derecha) hiciera examen de conciencia; los datos están ahí”. “Vox está disparado en las encuestas y se está comiendo el PP como hemos visto en Aragón. Por eso hay tanto nerviosismo y tanta preocupación. Y por eso, claro, yo no puedo dejar de llamar a la reflexión y a la serenidad”, insistió el presidente.

En este punto, Barbón criticó las declaraciones de Álvaro Queipo, presidente del PP, comparando el movimiento del alcalde socialista de Siero con lo que hiciera en su día el empresario Jesús Gil en Marbella con su partido propio. Una referencia que considera “una sobrada, como dirían mis sobrinas, y una falta de respeto”. “Pasan de comer lacasitos con un alcalde a llamarlo Jesús Gil”, señaló, en referencia a la imagen difundida en su día del líder del PP asturiano comiendo el famoso dulce con el regidor sierense del PSOE.

En su opinión, “frente a la política del griterío que practica la extrema derecha, que ahí ganan siempre, nosotros tenemos que tener, o algunos creemos en esto, una política respetuosa con los demás. Yo no falto el respeto a nadie jamás”.

Zanjado el caso "Cepi"

El presidente del Principado y secretario general de la FSA quiso, sin embargo, pone distancia ahora entre estos movimientos empresariales y la advertencia de alcalde de Siero, dando el asunto por “zanjado” y asegurando que no tiene intención de ponerse en contacto con él para hablar sobre esta polémica. Aunque dejó claro que “nunca hubo tanta inversión autonómica en Siero como desde que yo soy presidente”.

“Las inversiones están encima de la mesa. Tenemos centros, la residencia Lugones, el IES La Fresneda, por poner algunos de los ejemplos más recientes. Todo lo que tiene que ver con la adquisición de Águila Negra y la transformación para centro del agua. Es decir, hay multitud de políticas, y ahí se puede cuantificar, en las que se demuestra el compromiso con Siero”, aseguró.

Y concluyó dejando claro su defensa de la democracia: “Quien quiera agruparse y defender sus intereses, incluso sus intereses económicos, que lo pueda hacer”.