El compromiso de Barbón ante la llegada de las universidades privadas: "No recibirán ni un solo euro del Principado"
El presidente regional defiende su compromiso con la institución pública, que "tiene más recursos que en toda su historia" y cuyos alumnos tendrán prioridad a la hora de realizar prácticas en el sistema sanitario
Las universidades privadas no recibirán “ni un solo euro” del Gobierno del Principado. Este es el compromiso del presidente del Principado, Adrián Barbón, ante las dudas que genera en ciertos ámbitos, tanto educativos como políticos, el aterrizaje de este tipo de instalaciones en la región. “Todos los recursos del Principado de Asturias están ligados a universidad pública”, sentenció este viernes.
El presidente regional quiso matizar que todas las universidades privadas que, por el momento, tienen previsto instalarse en Asturias lo harán como centros adscritos. “Aquí en Asturias existía uno, por cierto”, apuntó. Estos, explicó, son “muy reducidos en el tipo de matrículas que ofrece, y lógicamente tienen una tramitación administrativa que tenemos que cumplir”.
Respecto a los convenios que el Ejecutivo firmó ya con la Alfonso X El Sabio y la Nebrija, y que recogen la posibilidad de que los estudiantes de estos centros realicen prácticas en el sistema sanitario público, insistió, como ya hiciera el consejero de Ciencia, Borja Sánchez, que es un movimiento “lógico” y unos documentos que “tenemos que firmar”.
No obstante, insistió, “priorizan a los estudiantes de la universidad pública” a la hora de realizar las prácticas en el sistema sanitario público. “Que nadie tenga la menor duda de que este Gobierno tiene clara que su prioridad es la universidad pública de Asturias. Y fíjese si es la prioridad, que tiene más recursos económicos de toda la historia por un convenio firmado conmigo. Un compromiso que se va reflejando de presupuesto en presupuesto”, recordó.
A estos recursos económicos se suma, además, la gratuidad de la matrícula, que es “exclusivamente” para la universidad pública.
