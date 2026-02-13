Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

¿Cuándo dejará de llover en Asturias? Nevadas y paraguas, pero hay buenas noticias de la Aemet

La borrasca "Oriana" trae nevadas copiosas y fuertes lluvias para este viernes y sábado

Un hombre lucha contra el fuerte viento

Un hombre lucha contra el fuerte viento / Jorge Zapata / EFE

Adema Kuandykova

El invierno vuelve a Asturias con fuerzas renovadas. Esta vez se trata de la borrasca "Oriana" que provoca el aviso naranja en el Principado y en las comunidades vecinas. Los días 13 y 14 de febrero se destacan por lluvias intensas, con la probabilidad del 100% de precipitaciones; además, el sábado 14 se esperan caídas de nieve en las zonas del sur y, en menor medida, en las del centro.

No obstante, está previsto que el temporal termine o, mejor dicho, se tome un descanso este domingo. Las precipitaciones van a ser débiles a moderadas por la tarde, con mayor intensidad en Cangas del Narcea y en La Plaza. Las nevadas del día anterior, con una cota de 600-1200 metros, también llegarán a su fin. Las temperaturas estarán en ascenso generalizado, y se espera viento flojo a moderado del suroeste y más fuerte del oeste en el litoral.

El lunes las lluvias vienen de nuevo

El clima asturiano puede ser cualquier cosa menos estable. Según la Agencia Estatal de Meteorología, el lunes 16 de febrero las precipitaciones reaparecerán "en toda la región durante toda la jornada". Las temperaturas mínimas seguirán subiendo, llegando a los 9-10 grados en el sur y a los 12-13 grados en la franja costera. Se prevé viento flojo o moderado del suroeste en el interior, y moderado o fuerte del oeste en el litoral, que se calmará por la tarde.

Noticias relacionadas y más

El tiempo se mejorará entre el martes y el miércoles

Entre los días 17 y 18, la probabilidad de lluvia va a bajar significativamente. El martes por la mañana están previstas precipitaciones débiles o moderadas que amainarán a partir del mediodía. El viento va a ser flojo variable, con algún intervalo moderado (hasta 10 km/h) en las zonas de la mitad occidental. El miércoles las lluvias pasarán de muy débiles por la mañana a moderadas por la tarde en toda la provincia.

