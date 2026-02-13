La DGT cambia la norma en ciclistas: adiós a hacer ruta por las carreteras secundarias asturianas tras la aprobación en el BOE

Los cilcistas suelen estar pendientes del tiempo el fin de semana. Tras unos días de trabajo llega el momentod e desconectar pedeleando en una ruta solo o con amigos. Y es que la bici ha ido ganado adeptos año a año hasta convertirse en uno de los imprescindibiles para el ocio y el deporte. Eso sí, a la hora de salir a pedalear hay que respetar las normas de tráfico y ser prudentes

Los ciclistas están obligados a cumplir las normas de circulación para garantizar la seguridad vial. Tanto en ciudad como en carretera, se recomienda circular por los carriles bici cuando existan, aunque su uso no es obligatorio. La falta de este tipo de infraestructuras en muchas carreteras nacionales obliga, en numerosos casos, a los ciclistas a desplazarse por el arcén o por la calzada, a menudo en grupo.

Según la DGT, en entornos urbanos las bicicletas deben circular lo más cerca posible del margen derecho de la vía, manteniendo una distancia de seguridad con el bordillo y con los vehículos estacionados. En caso de circular en grupo, se permite hacerlo en columnas de dos ciclistas como máximo.

En carretera, la normativa establece que los ciclistas deben utilizar el arcén derecho siempre que exista, salvo en descensos prolongados y cuando las condiciones de seguridad aconsejen abandonarlo. También está permitida la circulación en paralelo, en filas de dos, siempre orillándose al máximo a la derecha. No obstante, esta disposición queda limitada en tramos sin visibilidad, como curvas, o cuando se produzcan aglomeraciones, situaciones en las que los ciclistas deberán circular en fila india.

Paralelamente, el Boletín Oficial del Estado (BOE) ha autorizado la posibilidad de sustituir arcenes por carriles bici en la Red Estatal de Carreteras. Esta medida se enmarca en la estrategia del Gobierno para fomentar la movilidad activa y sostenible, especialmente la ciclista, reflejada en iniciativas como el Proyecto de Ley de Movilidad Sostenible, la Estrategia de Movilidad Segura, Sostenible y Conectada 2030 y la Estrategia Estatal por la Bicicleta.

El documento subraya que la Dirección General de Carreteras asumirá un papel clave en el impulso de la movilidad ciclista en las vías del Estado, con el objetivo de desarrollar una red continua y segura que facilite los desplazamientos en bicicleta en ámbitos urbanos, periurbanos e interurbanos. Asimismo, se prevé la colaboración con otras administraciones para garantizar la coherencia de las políticas públicas en esta materia.

En carreteras multicarril y en vías convencionales con baja intensidad de tráfico, el BOE contempla la reducción o incluso la supresión de los arcenes existentes para habilitar carriles bici adyacentes, siempre que se justifique que estas actuaciones no comprometen la seguridad vial ni el correcto funcionamiento de la carretera.