El empresario Carlos Paniceres se desvincula del movimiento político de "Cepi": "No he participado ni en conversaciones ni impulsos ni iniciativas sobre un nuevo partido"
El presidente de la Cámara de Comercio recalca que "si volviera a la política, sería en una organización que respondiera al interés general"
El empresario y presidente de la Cámara de Comercio, Carlos Paniceres, se ha encontrado literalmente en medio de la tormenta política desatada después de que el alcalde de Siero, el socialista Ángel García "Cepi", insinuase en una rueda de prensa la posibilidad de que se lance una candidatura autonómica radicada en Siero ante el "maltrato" al concejo por parte del Principado. Paniceres estaba sentado junto al regidor sierense en el momento en que pronunció las palabras que han desatado una escalada bélica entre PSOE y PP. Pero esa presencia era casual, ya que participaba en la presentación de los resultados de la antena cameral en Siero.
"Quiero dejarlo absolutamente claro: no participo, ni directa ni idirectamente, en la puesta en marcha de ninguna agrupación de interés económico con aspiración de influencia política en Asturias", aseguró Paniceres a preguntas de este periódico.
El Presidente del Principado, Adrián Barbón, apuntó este miércoles la existencia "real" de un plan de "empresarios" para impulsar un "partido de derechas en Asturias", hecho que vinculó a la advertencia del alcalde de Siero. Las palabras de Barbón motivaron ayer un gran revuelo en el ámbito empresarial. Paniceres, que compartió mesa con Ángel García cuando se produjo la advertencia, recalcó ayer: "No he formado parte de conversaciones, ni de impulsos, ni de iniciativas en ese sentido".
Afirmó que en la actualidad su responsabilidad está "plenamente centrada" en su "actividad empresarial" personal y "en la presidencia de la Cámara de Oviedo, desde donde trabajo por el interés general de Asturias en su conjunto, no desde perspectivas localistas ni vinculadas a intereses municipales concretos".
Carlos Paniceres señaló además que valora "profundamente" la política" como "instrumento de transformación social". Y si bien es cierto que en su día estuvo inmerso en actividad política (a través del desaparecido Centro Democrático y Social ) aseguró que "si algún día volviera a participar en proyecto político partidista, sería siempre en una organización que respondiera a los principios del interés general y con una clara vocación reformista para transformar la sociedad". Se trata de dos características que, a su juicio, no cumpliría el presunto proyecto de partido denunciado por Barbón.
En medio de la agitación empresarial desatada por la advertencia lanzada por Barbón, vinculada al aviso del regidor sierense, Paniceres recalcó que el plan empresarial señalado por el presidente del Principado no guardaría ninguna relación con el modelo de organización política que Paniceres valoraría. "No es el caso ahora". "Desde luego, no tengo ninguna implicaicón en el proyecto al que se hace referencia", reiteró.
Suscríbete para seguir leyendo
- Gran despliegue en el HUCA para trasladar a otras comunidades los órganos donados por un adolescente asturiano
- El nuevo negocio en el que entra Alimerka y que tendrá su primer establecimiento en Gijón
- 6,50 euros: el dinero que ofrece Adif a una joven ganadera asturiana por dejar su explotación y que no da 'ni para un saco de pienso
- ¡Final feliz en Cudillero! Encuentran vivo en el bosque al octogenario desaparecido tras día y medio de búsqueda
- La llamada de auxilio a su hijo del octogenario desaparecido en Cudillero: 'Ven a traeme un palu, a ver si soy a levantame
- Atención conductores asturianos: un nuevo radar móvil entra en funcionamiento en la 'Y
- Nacho Manzano, el cocinero tres estrellas Michelin de Asturias, expande su cocina y se pondrá al frente de dos restaurantes en Oporto
- Una mujer sufre una indisposición en plena Autovía del Cantábrico en Posada de Llanes: la Guardia Civil la encontró tirada sobre la calzada