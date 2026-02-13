El empresario Carlos Paniceres se desvincula del movimiento político de "Cepi": "No he participado ni en conversaciones ni impulsos ni iniciativas sobre un nuevo partido"

El empresario y presidente de la Cámara de Comercio, Carlos Paniceres, se ha encontrado literalmente en medio de la tormenta política desatada después de que el alcalde de Siero, el socialista Ángel García "Cepi", insinuase en una rueda de prensa la posibilidad de que se lance una candidatura autonómica radicada en Siero ante el "maltrato" al concejo por parte del Principado. Paniceres estaba sentado junto al regidor sierense en el momento en que pronunció las palabras que han desatado una escalada bélica entre PSOE y PP. Pero esa presencia era casual, ya que participaba en la presentación de los resultados de la antena cameral en Siero.

"Quiero dejarlo absolutamente claro: no participo, ni directa ni idirectamente, en la puesta en marcha de ninguna agrupación de interés económico con aspiración de influencia política en Asturias", aseguró Paniceres a preguntas de este periódico.

El Presidente del Principado, Adrián Barbón, apuntó este miércoles la existencia "real" de un plan de "empresarios" para impulsar un "partido de derechas en Asturias", hecho que vinculó a la advertencia del alcalde de Siero. Las palabras de Barbón motivaron ayer un gran revuelo en el ámbito empresarial. Paniceres, que compartió mesa con Ángel García cuando se produjo la advertencia, recalcó ayer: "No he formado parte de conversaciones, ni de impulsos, ni de iniciativas en ese sentido".

Afirmó que en la actualidad su responsabilidad está "plenamente centrada" en su "actividad empresarial" personal y "en la presidencia de la Cámara de Oviedo, desde donde trabajo por el interés general de Asturias en su conjunto, no desde perspectivas localistas ni vinculadas a intereses municipales concretos".

Carlos Paniceres señaló además que valora "profundamente" la política" como "instrumento de transformación social". Y si bien es cierto que en su día estuvo inmerso en actividad política (a través del desaparecido Centro Democrático y Social ) aseguró que "si algún día volviera a participar en proyecto político partidista, sería siempre en una organización que respondiera a los principios del interés general y con una clara vocación reformista para transformar la sociedad". Se trata de dos características que, a su juicio, no cumpliría el presunto proyecto de partido denunciado por Barbón.

En medio de la agitación empresarial desatada por la advertencia lanzada por Barbón, vinculada al aviso del regidor sierense, Paniceres recalcó que el plan empresarial señalado por el presidente del Principado no guardaría ninguna relación con el modelo de organización política que Paniceres valoraría. "No es el caso ahora". "Desde luego, no tengo ninguna implicaicón en el proyecto al que se hace referencia", reiteró.