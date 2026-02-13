Empresarios y transportistas abren lucha legal contra el peaje del Huerna: solicitan la nulidad de pleno derecho de la prórroga de la concesión de la autopista

El tejido empresarial asturiano y los transportistas han activado la vía legal contra el peaje del Huerna. La Federación Asturiana de Empresarios (FADE), junto a cinco asociaciones del transporte de viajeros y mercancías por carretera, ha formalizado este viernes la interposición de una acción de nulidad de pleno derecho contra el Real Decreto de 2000 que amplió en 29 años el plazo concesional de la autopista.

Esta acción, que se ha desarrollado bajo la asesoría de Ontier, busca invalidar radicalmente y desde su origen actos administrativos o contratos con vicios muy graves, sin límite temporal para impugnarlos. Es decir, poner fin a una decisión que ha supuesto “un sobrecoste injusto y sostenido en el tiempo para las empresas asturianas”.

Se dirige al Consejo de Ministros, que dispone de seis meses para resolver. En caso de desestimación o silencio administrativo, se abriría la vía contencioso- administrativa que, desde FADE, se pretende emprender si fuese necesario.

Además, el procedimiento es compatible con el proceso de infracción abierto por la Comisión Europea frente a España por posible vulneración de las normas comunitarias de contratación pública en relación con esta ampliación concesional.

“Una eventual sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea reforzaría la posición jurídica defendida por las organizaciones empresariales”, explican desde FADE, que cuenta con el respaldo de las asociaciones de transporte ASETRA-CETM Asturias, ASTRA, CESINTRA, ASVIPYMET y CAR.

Todas ellas defienden que “la ampliación del plazo concesional constituyó una modificación sustancial de la concesión originaria que, conforme a los principios de libre concurrencia, igualdad y transparencia recogidos en la normativa europea, debería haber dado lugar a una nueva adjudicación y no a una mera modificación contractual”.

“El peaje del Huerna no es solo una infraestructura”, sentencian. Es “un factor que condiciona la competitividad de la industria, del transporte y de la logística asturiana”, y que provoca desigualdades con otras regiones que operan sin este coste adicional en sus principales vías de salida, mientras “las empresas asturianas soportan una carga diferencial que impacta directamente en precios, márgenes y capacidad de atraer inversión”.

Para la presidenta de FADE, María Calvo, no se trata de un debate técnico, sino de una cuestión de igualdad. “Asturias no puede competir con una desventaja estructural en su principal vía de conexión. Defender la supresión de este lastre es defender el empleo, la inversión y el futuro de nuestra región”, ha defendido este viernes.