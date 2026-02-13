Expertos ponen en duda la tesis de un "boicot" (señalada por un anónimo) en el accidente minero de Cerredo: "Habría explotado antes"

Agentes de la Guardia Civil precintaron el pasado 3 de febrero un calderín vinculado al sistema de ventilación del piso tercero de la mina de Cerredo, después de recibir el 16 de enero un anónimo que refería un posible "boicot". El documento atribuía al empresario Victorino Alonso (aunque refiriéndose a él como V. A.) un intento de "dar un susto" por las tensiones entre él y el empresario Jesús Rodríguez Morán a cuenta de unos acopios de carbón en Fabero.

Según el esquema que acompañaba la denuncia, se habría inyectado propano en el calderín, situado en el exterior de la mina, para inyectarlo después por la presión del compresor al interior de la explotación.

Sin embargo, según ha podido saber LA NUEVA ESPAÑA, ni los investigadores ni técnicos del sector dan verosimilitud a la denuncia, formulada cuando habían pasado nueve meses del accidente y dos semanas después de que se decretase el embargo de bienes de los acusados. También estaba pendiente la declaración de Alonso en la Junta General.

Técnicos en minería aseguraron a este periódico que la capacidad del caldería (2 metros cúbicos) sería insuficiente para generar en el interior de la mina una atmósfera lo bastante densa de gas como para originar una explosión. Además, las mismas fuentes señalaron que en caso de inyectarse con gran presión un gas altamente inflamable en un depósito a la entrada de la mina, que deber recorrer por tuberías casi 850 metros hasta llegar a destino, lo más probable es que hubiese causado una explosión ya al inicio de la mina.