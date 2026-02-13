"Fuego, gasolina y políticos al borde de un ataque de nervios", el análisis de Vicente Montes sobre el terremoto generado por el alcalde de Siero

Cuando el alcalde de Siero, el socialista Ángel García "Cepi", aterrice previsiblemente hoy en Asturias, tras una estancia de descanso fuera de Europa, probablemente se pregunte qué ha pasado para que en apenas nueve días su nombre esté en el centro de la disputa política regional.

El regidor sierense lanzó una carga de profundidad al afirmar, con cierto tono de velada amenaza, que dado el "maltrato" del Gobierno regional a su concejo y sus planes urbanísticos y comerciales, quizás fuera necesaria una candidatura autonómica. Hubiese quedado eso en anécdota de no llevar dos años circulando por los mentideros regionales que el propio Ángel García participaba en comidas y encuentros en los que se dibujaba (con mayor o menor detalle) ese partido "de empresarios" al que aludió el presidente Adrián Barbón.

Como aquellas eran largas sobremesas plurales y transversales, el PSOE asturiano interpreta que la vocación del partido es "de derechas" y el PP considera que se trataría de "una escisión socialista".

Lo cierto es que todo lo que está ocurriendo (y lo que ocurrirá) no es "culpa" del alcalde de Siero, porque incluso las palabras que él mismo pronunció obedecen a un mismo síntoma: el nerviosismo y la incertidumbre ante unas próximas elecciones (autonómicas y municipales) en las que nadie da nada por seguro.

Los partidos suelen encargar encuestas cada cierto tiempo: en ocasiones las filtran cuando les interesan, utilizan los resultados del contrario como arma arrojadiza o se guardan en cajón a ver qué pasa.

Sobre las perspectivas, ninguno miente, pero tampoco se dice toda la verdad. El PSOE hace gala de que conservaría la victoria electoral en Asturias, pero no dice que la mayoría podría estar en la suma de escaños de PP y Vox; el PP afirma que ganará las elecciones, pero tampoco refiere que muchos de los sondeos lo dicen por los pelos, o que incluso otros cómputos prevén un retroceso popular aunque con victoria de la derecha.

Un puñado de votos (apenas un escaño) decidirá si en 2027 gobierna la izquierda o la derecha. Y la mirada a lo que está ocurriendo en otros territorios (véase Extremadura y Aragón, léase luego Castilla y León y Andalucía) incrementa la inquietud también en los municipios, donde algunos gobiernos socialistas podrían perderse no tanto por la gestión local como por una lectura nacional de las urnas.

Tal parecería que el alcalde de Siero ha añadido gasolina a un incendo que ya ardía considerablemente. Si ya el asunto en el bipartidismo está caliente, el resto de partidos tampoco lo enfrían. La izquierda del PSOE afronta un intento de candidatura conjunta en la que los actores se disputarán liderazgos y las migajas del ya liquidado proyecto de Yolanda Díaz de Sumar. En Vox se sube el tono: el diputado Javier Jové señaló esta misma semana que la "motosierra de Milei" se quedará pequeña comparada como "el lanzallamas" que aplicaría en el gobierno regional si lo ocupase, aunque sea en algunas consejerías.

Todas las miradas estarán los próximos días en el Alcalde de Siero, que quizás creyó que con una llamada todo quedaba resuelto. Lo mejor ante los incendios es echar agua, esperar que la cosa enfríe y recoger las cenizas. Más de uno ha decidido apartarse de las llamas para no convertirse en víctima colateral.

El problema está cuando, además, sopla viento. Y el viento electoral de la incertidumbre es de los peores. El de la desconfianza, no digamos.