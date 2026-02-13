Multado por 200 euros por el radar invisible que vigila autovías y secundarias: las carretas asturianas afectadas
Pueden estar presentes en carreteras de todo el país, con especial presencia en vías secundarias, donde el riesgo es mayor
La Dirección General de Tráfico (DGT) ha intensificado la vigilancia en las carreteras con el despliegue de drones, una tecnología cada vez más presente en la red viaria del Principado. Estos dispositivos aéreos se han convertido en un aliado clave para controlar infracciones y reforzar la seguridad vial, especialmente en los tramos con mayor riesgo de accidente.
El organismo recuerda que los límites de velocidad y el resto de normas de circulación no son opcionales. Para garantizar su cumplimiento, la DGT cuenta con una amplia red de radares y medios de control, a los que se suman ahora los drones, capaces de captar conductas temerarias desde el aire sin ser fácilmente detectados por los conductores.
Según explican desde la propia Dirección General de Tráfico, estos aparatos están destinados a detectar comportamientos de riesgo al volante, como el uso del teléfono móvil durante la conducción, además de vigilar la circulación en carreteras con elevada siniestralidad o con una presencia destacada de usuarios vulnerables, como ciclistas, motoristas y peatones. También se emplean en operaciones especiales, eventos con gran volumen de desplazamientos y situaciones de emergencia que afectan de forma notable al tráfico.
La vigilancia aérea cobra especial relevancia en Asturias, donde las sanciones por el uso indebido del móvil al volante aumentaron de forma significativa en 2024. Ese año, 2.195 conductores fueron sorprendidos utilizando el teléfono mientras conducían, frente a los 1.853 registrados en 2023, lo que supone un incremento del 18,46%. Además, 230 personas fueron denunciadas por circular con auriculares, frente a las 191 del ejercicio anterior.
La Guardia Civil sanciona el uso del móvil al volante con multas de hasta 200 euros y la retirada de seis puntos del carné de conducir. A pesar de ello, la infracción sigue siendo habitual: uno de cada cinco conductores reconoce utilizar el teléfono mientras conduce, según datos de la DGT.
El organismo insiste en que está prohibido manipular el móvil en el coche, ya sea para llamar o enviar mensajes. “El uso del móvil distrae al volante y manipularlo durante la conducción es un riesgo y una infracción grave: incrementa el número de errores, ralentiza las reacciones y provoca choques y atropellos”, advierte la entidad.
Los drones sobrevuelan carreteras de todo el país, con especial presencia en vías secundarias, donde el riesgo de siniestro es mayor. En el caso de Asturias, ya en 2021 operaban dos dispositivos en la comunidad, según datos difundidos por el club automovilístico RACE, una cifra que evidencia la apuesta de la Dirección General de Tráfico por reforzar la vigilancia aérea también en el Principado.
- El nuevo negocio en el que entra Alimerka y que tendrá su primer establecimiento en Gijón
- 6,50 euros: el dinero que ofrece Adif a una joven ganadera asturiana por dejar su explotación y que no da 'ni para un saco de pienso
- ¡Final feliz en Cudillero! Encuentran vivo en el bosque al octogenario desaparecido tras día y medio de búsqueda
- Levantan un peaje en Madrid...y Asturias envía una carta y vuelve a pedir la supresión del peaje del Huerna
- La llamada de auxilio a su hijo del octogenario desaparecido en Cudillero: 'Ven a traeme un palu, a ver si soy a levantame
- Atención conductores asturianos: un nuevo radar móvil entra en funcionamiento en la 'Y
- Atención conductores asturianos, el cambio de velocidad en autovía a 100 kilómetros por hora por el nuevo radar de la DGT: dónde está y cómo funciona
- Nacho Manzano, el cocinero tres estrellas Michelin de Asturias, expande su cocina y se pondrá al frente de dos restaurantes en Oporto