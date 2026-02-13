Los niños asturianos que necesitan cuidados paliativos tendrán atención telefónica las 24 horas a partir de marzo

Los niños asturianos que necesitan cuidados paliativos en sus propias casas dispondrán, a partir de marzo, del apoyo de un profesional sanitario las 24 horas del día y los siete días de la semana, que estará disponible por vía telefónica mediante un sistema de guardia localizada.

En situaciones de especial complejidad, “un médico y una enfermera pueden acudir al domicilio”, ha explicado esta mañana la consejera de Salud, Conchita Saavedra, en el acto de conmemoración del Día Internacional del Cáncer Infantil (que se celebra cada 15 de febrero).

El evento, organizado por la asociación Galbán, de familias con niños afectados de cáncer, ha tenido como escenario la zona de Pediatría del Hospital Universitario Central Asturias (HUCA).

Ya viene de muy atrás el compromiso de la Consejería de Salud de dotar a las familias de un servicio continuado de paliativos pediátricos. “Ya hay una enfermera gestora de casos”, ha explicado Conchita Saavedra.

El equipo de paliativos pediátricos atiende a niños con cáncer y también a pacientes con otras enfermedades graves que son atendidos por sus familias en el propio domicilio, pero pueden necesitan apoyos sanitarios (orientación o intervención) en cualquier momento de la jornada.

Programa de "largos supervivientes"

Durante su intervención en el acto, el presidente de Galbán, Lennart Koch, subrayó la necesidad de esta referencia sanitaria 24/7 (continuada) y también de un programa de “largos supervivientes”, dirigido a personas que han sufrido un cáncer en la infancia y han sobrevivido al mismo, circunstancia que no les exime de necesidades específicas.

La consejera de Salud ha señalado que en Asturias se registran cada año “entre 25 y 30 casos de cáncer infantil”. Y ha añadido que “gracias a los profesionales y a los nuevos tratamientos tenemos una supervivencia aproximada del 80 por ciento”.

Conchita Saavedra ha destacado la tarea que llevan a cabo los equipos multidisciplinares y todos aquellos que se dedican a cuidar y acompañar, con mención especial a la labor “generosa y solidaria” de los voluntarios y de Galbán, que “apoya dentro del hospital y fuera de él, como ese hito que supone la carrera anual que recauda fondos para investigación”.

Noticias relacionadas

Esta carrera se celebrará el próximo día 22, domingo, en todos los municipios de Asturias. A día de hoy acumula unos 15.000 inscritos (unos 1.000 más que el año pasado, a estas alturas), y el objetivo de Galbán es llegar por vez primera a 50.000 participantes.