Los olvidados de la autopista "Y" van sobre dos ruedas: "El mínimo despiste puede costarte caro"

“El mínimo despiste te puede costar caro”. La frase, común en cualquier experimentado motorista, se acentúa algo más al hablar de la autopista “Y”, la gran columna vertebral del tráfico asturiano que cumple hoy 50 años comunicando Oviedo, Gijón y Avilés.

“A menudo somos los grandes olvidados”, lo dicen los conductores que van sobre ruedas y que, en vez de sentarse en el asiento de piloto de un coche, lo hacen sobre el sillín de una moto. Reunidos por LA NUEVA ESPAÑA, seis experimentados motoristas, miembros todos de la Asociación Motociclista de Asturias (Asomo), reflexionan sobre las necesidades de esta arteria de la movilidad de la región, que reúne aplausos de sus usuarios por sus buenas prestaciones, pero también reclaman alguna medida de mantenimiento.

Manuel Suárez, empresario jubilado, presidente de Asomo y conductor habitual de una scooter, lamenta para empezar que el uso de la moto, que puede ayudar a reducir atascos y así mejorar la movilidad, no esté tan extendido en Asturias como en otras regiones.

Los datos le avalan: según datos oficiales de la Dirección General de Tráfico (DGT), en el Principado había en 2024 71.679 motocicletas matriculadas, por 523.414 turismos.

No es habitual, explica, que haya motoristas que utilicen la “Y” para desplazarse todos los días a sus puestos de trabajo, a diferencia de lo que ocurre en otras ciudades, donde es el vehículo favorito de muchos trabajadores.

“¿La 'Y'? Es una buena autopista, pero para los motoristas no es la vía más cómoda y segura. La masificación del tráfico, la distancia de seguridad, así como la climatología de Asturias y los baches que se forman, no la hacen deseable para ir en moto”, destaca, hablando desde su propia experiencia. “Ir en moto por la 'Y' te obliga a ir con cien ojos. Un bache en coche puede ser normal, pero en moto puede ser mortal”, lamenta.

Una forma de reducir el nivel de circulación de coches

Se conocen casos de motoristas que dejaron de usar esa autopista para hacer desplazamientos a la costa. Suárez pide que las administraciones en Asturias miren hacia los que usan la moto, como sucede en otras regiones. “En Asturias, el uso de la moto en tramos cortos, como la 'Y', simplificaría mucho los desplazamientos y reduciría el nivel de los vehículos”.

No es el único que alerta del estado del firme. Aurelio Ramón Alonso, arquitecto y motorista desde la adolescencia, que conduce una Honda Varadero de carretera, reconoce que el pavimento original de la "Y" ha envejecido mejor que otras actuaciones posteriores. “El firme original de hormigón está muy bien, aunque tenga muchos años. Sin embargo, hay zonas donde se ha actuado que han quedado uniones de pavimentos con juntas muy abiertas y badenes grandes donde hay que tener cuidado, especialmente con la moto”, explica.

El problema de las juntas

Esos puntos se concentran sobre todo en los enlaces. “En la zona de unión de las travesías Avilés-Gijón en dirección a Oviedo hay unas juntas de pavimento enormes que además cruzan en oblicuo la calzada, y son muy peligrosas”, concreta

El tráfico y los grandes nudos viarios son otro de los elementos que más inquietan a los motoristas. Sergio González Díaz, policía nacional y usuario de moto en viajes y fines de semana, que conduce una Ducati Multistrada V4S, sitúa uno de los focos de riesgo en el principal punto de la autopista.

“El enlace que distribuye Oviedo, Avilés y Gijón, por su estado tan machacado y la cantidad de tráfico que allí confluyen, me parece bastante peligroso”. A su juicio, la principal autopista asturiana fue en su día “de las mejores de Europa”, pero los sucesivos parches han ido dejando una huella incómoda para quien circula en moto: “Los parches que hacen y los cambios de asfalto hacen que tengas que andar con mucho ojo por su estado”.

Define el pensamiento de los motoristas con una frase: “En moto evito la autopista en general, pero por su estado y el volumen de tráfico, la 'Y' te echa para atrás”.

José Antonio Amado, exprofesor de autoescuela, que conduce una Yamaha MT-09 Tracer, considera que, comparada con otras autovías, la arteria central de Asturias “está muy bien”. Aunque también señala irregularidades concretas: “En el desvío hacia Avilés, en el nudo de Serín, el firme quedó algo irregular, se podría mejorar”.

Gervasio Fernández, ingeniero jubilado, lleva una BMW RT y el principal problema de la autopista lo sitúa también en ese mismo desvío. “Es un poco angosto. Cuando se hizo estaba bien, pero quizá ahora necesite un arreglo”, expresa.

Alberto Coya, que tiene una Honda NT, destaca el “buen firme inicial” de la Y en su origen, pero, como sus compañeros, también cree que lo adecuado sería quitar los baches. Seguirán circulando con sus motos, aunque traten de esquivar la "Y" para ello.